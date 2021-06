Serena sofre lesão e abandona Wimbledon na estreia; Medvedev avança

A estreia de Serena Williams em Wimbledon contou com apenas seis games disputados, 33 minutos de jogo e algumas lágrimas. Dona de sete títulos na grama londrina, a americana sofreu uma lesão na perna direita ainda no primeiro set contra belarussa Aliaksandra Sasnovich e abandonou o Grand Slam britânico.

Serena havia entrado em quadra com uma proteção na coxa direita. E, ao tentar rebater uma bola no fundo de quadra, sofreu um leve escorregão e apontou dores no local. A partida desta terça foi encerrada de forma precoce quando o placar estava 3/3 no set inicial. “Foi de cortar o coração ter que desistir hoje. Sentir o acolhimento e apoio extraordinário do público hoje quando entrei e também saí foi tudo para mim”, declarou a americana.

Foi a primeira derrota da ex-número 1 do mundo numa estreia em Wimbledon. Serena competia pela 20ª vez em Londres, ainda em busca de igualar o recorde de títulos de Grand Slam de Margareth Court. Serena tem 23 troféus, contra 24 da australiana. A americana vem de dois vice-campeonatos em Londres. Perdeu a final de 2018 para a alemã Angelique Kerber e de 2019 para a romena Simona Halep.

A rodada da chave feminina teve ainda a vitória da americana Coco Gauff (20ª cabeça de chave) sobre a local Francesca Jones por 7/5 e 6/4. Jessica Pegula (22ª), outra tenista dos EUA, superou a francesa Caroline Garcia por 6/3 e 6/1. E a russa Elena Vesnina bateu a italiana Martina Trevisan por 7/5 e 6/1.

A russa Anna Blinkova, por sua vez, despachou a húngara Timea Babos por duplo 6/2 e será a próxima adversária da australiana Ashleigh Barty, atual número 1 do mundo.

No masculino, o russo Daniil Medvedev precisou de quatro sets para vencer na estreia. O vice-líder do ranking despachou o alemão Jan-Lennard Struff por 6/4, 6/1, 4/6 e 7/6 (7/3). Na segunda rodada, ele terá pela frente o vencedor do confronto entre o japonês Yasutaka Uchiyama, “lucky loser”, e o espanhol Carlos Alcaraz, convidado da organização.

Também pela rodada de abertura avançaram o polonês Hubert Hurkacz (14º), o sérvio Laslo Djere, o americano Tennys Sandgren, o espanhol Pablo Andújar e os australianos Marc Polmans e Alex Bolt.