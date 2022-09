Serena enaltece legado de Federer e brinca: ‘Bem-vindo ao clube dos aposentados’

A aposentadoria de Roger Federer, anunciada por ele na quinta-feira, mexeu com os sentimentos de todas as pessoas que têm algum envolvimento com o mundo do tênis, dos torcedores às principais lendas do esporte, como Serena Williams. Aposentada após emocionante despedida no US Open, no início deste mês, a maior campeã de grand slams da Era Aberta publicou uma carinhosa mensagem ao astro suíço em suas redes sociais.

“Eu queria encontrar a melhor maneira de dizer isso, como você tão eloquentemente. Eu sempre me espelhei em você e te admirei. Nossos caminhos sempre foram tão parecidos, tão iguais. Você inspirou incontáveis milhões e milhões de pessoas, inclusive eu, e nós jamais esqueceremos. Eu o aplaudo e espero ansiosamente por tudo o que você fizer no futuro. Bem-vindo ao clube de aposentados. E obrigado por você ser você”, escreveu a norte-americana.

Serena chegou a enfrentar Federer no torneio-exibição Hopman Cup de 2019. Na ocasião, atuou ao lado do compatriota Francis Tiafoe e acabou derrotada por Federer e Belinda Bencic, representantes da Suíça na competição. Na ocasião, a equipe suíça foi a campeã e Federer celebrou seu terceiro título do torneio.

O detentor de 20 títulos de majors também recebeu homenagens de tenistas que cruzaram muitas vezes seu caminho e com os quais formou grandes rivalidades. É o caso do sérvio Novak Djokovic. Os dois se enfrentaram 50 vezes, com 23 vitórias de Federer e 27 de Djokovic. Em finais, o sérvio venceu 13 e o suíço, seis.

“Roger, é difícil colocar em palavras tudo o que compartilhamos neste esporte juntos. Mais de uma década de momentos e batalhas incríveis para relembrar. Sua carreira deu o tom para o que significa alcançar a excelência e liderar com integridade e equilíbrio. É uma honra conhecê-lo dentro e fora da quadra. Eu sei que este novo capítulo trará coisas incríveis para você, Mirka, as crianças, todos os seus entes queridos, e os fãs de Roger ainda têm muito o que esperar. Da nossa família para a sua, desejamos muita alegria, saúde e prosperidade no futuro”, publicou Djokovic.

A despedida de Roger Federer será na Laver Cup, competição que ele mesmo criou e que foi incorporada ao calendário da ATP nos últimos anos. O torneio divide os tenistas em duas equipes: o Time Mundo e o Time Europa. E, pela primeira vez desde que a competição foi criada, Federer terá a oportunidade de jogar ao lado de Djokovic e de Rafael Nadal, outro dos seus maiores rivais no circuito. Há a possibilidade até de formar duplas com eles.