Esporte Semifinais do Paulistão terão Santos na Neo Química Arena e Palmeiras no Allianz Parque

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quarta-feira os palcos, as datas e os horários das semifinais do Campeonato Paulista. Os dois jogos serão disputados na capital, em dias distintos. O Santos recebe o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena e o Palmeiras retorna ao Allianz Parque para encarar o Novorizontino.

Depois de ver frustrada sua ideia de jogar na Neo Química Arena contra a Portuguesa, pelas quartas de final, o Santos manteve o acordo com o Corinthians e jogará na Neo Química Arena na quarta-feira, dia 27, às 20 horas, com o Bragantino. O jogo abre as semifinais.

Mesmo com os jogadores tendo a Vila Belmiro como palco principal, o presidente Marcelo Teixeira manteve a ideia de jogar na capital para ter mais gente nas arquibancadas e, consequentemente, lucrar mais. Neste Estadual, o Santos já havia jogado no MorumBis com mais de 50 mil torcedores.

Na quinta-feira, dia 28, será a vez de o Palmeiras definir sua semifinal. A equipe retornará para o Allianz Parque após mandar cinco partidas na Arena Barueri. O jogo contra o Novorizontino está marcado para 21h35.

Nesta terça-feira, a FPF já havia anunciado que a casa palmeirense estava em condições de receber partidas após interdição por causa do estado ruim do gramado. O próprio Palmeiras disse que não atuaria no estádio enquanto não fosse ajustado o piso.

A irritação veio após o clássico com o Santos, dia 28 de janeiro, no qual o meia rival Giuliano saiu de campo machucado e reclamando muito. Até o técnico Abel Ferreira mostrou indignação naquele dia. O português vinha alertando desde 2023 que um atleta do time podia se machucar e a presidente Leila Pereira resolveu abrir guerra com os administradores do Allianz Parque. Após teste do novo campo com a equipe sub-20, o local recebeu a aprovação.

Mesmo somando grandes resultados na Arena Barueri, com vitórias contra Ituano (2 a 0), Mirassol (3 a 1), Botafogo (1 a 0) e Ponte Preta, nas quartas (5 a 1), além do empate por 2 a 2 com o Corinthians, O Palmeiras perdeu dinheiro e público no local, com média de pouco mais de 8 mil presentes, somente. A expectativa é por casa cheia no dia 28 e um belo reforço de caixa.