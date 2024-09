Sem zaga titular, Nelsinho Baptista estuda opções para montar a Ponte Preta - O Liberal

O técnico Nelsinho Baptista terá desfalques muito importantes na Ponte Preta para o próximo duelo da Série B do Campeonato Brasileiro, diante do Ituano. Ele não terá os dois zagueiros titulares, além do artilheiro Jeh. A boa notícia é que o meia Elvis retorna de suspensão.

Sérgio Raphael é desfalque por ter sido expulso na derrota por 2 a 0 diante da Chapecoense. Além disso, Mateus Silva levou o terceiro cartão amarelo. Para substituí-los, Joilson desponta como favorito para ocupar uma das vagas. O jogador de 33 anos chegou em abril e tem dez jogos com a Ponte Preta, sendo o último no empate por 2 a 2 com o Santos, em 30 de agosto, quando entrou para o segundo tempo.

A outra vaga está sendo disputada principalmente por Edson e Nilson Júnior. Edson entrou em campo pela última vez em 30 de junho, enquanto Nilson, em 16 de março.

Outra opção seria Luís Haquin, que não joga pela Ponte Preta desde 25 de maio. O jogador de 26 anos é titular da seleção boliviana, disputando seis jogos entre junho e setembro. Nesta última Data Fifa, jogou na goleada por 4 a 0 diante da Venezuela e na vitória por 2 a 1 diante do Chile. Mas ainda não é certo se conseguirá voltar a tempo.

Já para o ataque, apesar de vários nomes, nenhum está vivendo o mesmo momento que Jeh. No jogo diante da Chapecoense, o setor foi formado com Iago Dias, Renato e Gabriel Novaes.

Destes, Gabriel Novaes tem vaga mais assegurada no time titular. Os outros dois precisam disputar vaga, principalmente com Matheus Régis e o jovem Kauã Moreira, que entrou nos minutos finais e agradou. Venicius e Guilherme Beléa completam a lista de opções.

Com a derrota para a Chapecoense, a Ponte Preta chegou há seis jogos sem vencer, sendo três empates e três derrotas. Com isso, aparece em 14º com 29 pontos, quatro a mais do que o CRB, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 25 pontos.

O time paulista volta a campo na sexta-feira, às 21h30, quando recebe o Ituano, novamente no estádio Moisés Lucarelli, pela 26ª rodada. O adversário tem 25 pontos, em 16º lugar, sendo portanto um confronto direto.