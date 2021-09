Sem vencer há oito partidas, Santos vai encarar Fluminense, São Paulo e Grêmio

A cada rodada disputada no Campeonato Brasileiro o Santos se aproxima da zona de rebaixamento. Com oito partidas sem vitória, o time do técnico Fabio Carille soma 24 pontos na classificação, na 16ª colocação, apenas um à frente do Bahia, primeiro clube na degola.

Depois da derrota, por 3 a 0, para o Juventude, em Caxias do Sul, no fim semana, o time alvinegro vai ter pela frente três duelos que poderão colocá-lo em situação complicada no Brasileirão. No domingo, o rival será o Fluminense, na Vila Belmiro; dia 7, será a vez do clássico com o São Paulo, no Morumbi; e por último, dia 10, o embate com o Grêmio, adversário direto pela sobrevivência na elite do futebol nacional. Detalhe: o tricolor gaúcho, que soma 22 pontos, disputou duas partidas a menos (22 a 20).

Carille já dirigiu o Santos em quatro compromissos, mas ainda não venceu e nem marcou gol. São dois empates e duas derrotas, com quatro gols sofridos.

Apesar do fraco retrospecto, o treinador santista apontou um bom desempenho do time nos primeiros 45 minutos com o Juventude. Segundo ele, o time se perdeu emocionalmente após o primeiro gol sofrido ,aos 47 minutos da etapa inicial. Outro problema apontado por Carille são as constantes falhas do setor defensivo nas bolas alçadas na área.