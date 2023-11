Esporte Sem Valencia, Equador fica no empate sem gols com a Venezuela pelas Eliminatórias

Sem Enner Valencia, cortado da convocação após sofrer uma lesão na coxa direita no duelo entre Inter e Palmeiras, o Equador ficou no empate sem gols com a Venezuela, nesta quinta-feira, no estádio Monumental, em Maturín (VEN), pela quinta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

O Equador chegou ao quarto jogo sem derrota na competição. A seleção tem cinco pontos e continua na briga por uma vaga dentro do G-6. Já a Venezuela, apesar do tropeço em casa, continua fazendo uma campanha surpreendente. Tem oito pontos.

O jogo começou eletrizante. Logo aos cinco minutos, o Equador teve um gol anulado pela arbitragem. Após cobrança de escanteio, a bola bateu em Pancho e ficou com Cifuentes, que só escorou para o gol. No entanto, o VAR foi acionado e o impedimento acabou sendo marcado.

A decisão foi favorável para a Venezuela, que cresceu na partida, principalmente em lances individuais de Soteldo. O atacante do Santos criou a melhor oportunidade de sua seleção no primeiro tempo aos 35. Ele recebeu pela esquerda, partiu para cima da marcação e chutou. Alexander Domínguez defendeu.

O jogo acabou ficando aberto nos minutos finais, com ambas as equipes criando oportunidades de gol. Preciado tentou para o Equador, enquanto que Samuel Sosa e Herrera fizeram as honras pela Venezuela, mas o 0 a 0 persistiu até o intervalo.

No segundo tempo, o jogo foi mais lento e muito faltoso. O Equador sentiu muita falta do seu artilheiro, o atacante Valencia, e pouco criou. A Venezuela melhorou com a entrada de Otero, ex-Atlético-MG, mas também não assustou muito.

Jogando em casa, a Venezuela esboçou uma pressão nos minutos finais. O zagueiro Wilker Ángel e o volante Moisés Caicedo chegaram a assustar, mas a bola não quis entrar no estádio Monumental.

Na próxima rodada, o Equador enfrenta o Chile na terça-feira, às 20h30, no estádio Casa Blanca, em Quito (EQU). No mesmo dia, às 23h, a Venezuela visita o Peru, no Estádio Nacional, em Lima (PER).