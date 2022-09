Sem tempo de descanso, Corinthians se prepara para pegar Cuiabá no sábado à noite

Sem muito tempo de descanso, o elenco do Corinthians se reapresentou, nesta quinta-feira à tarde, após vencer o Atlético-GO, por 2 a 1, quarta-feira à noite, na Neo Química Arena. Os comandados de Vítor Pereira voltam a campo já no sábado, às 21 horas, diante do Cuiabá, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos frente ao adversário goiano fizeram um trabalho regenerativo e não foram ao gramado do CT Joaquim Grava, enquanto os demais realizaram atividades de musculação e também com bola.

Vítor Pereira aproveitou para aperfeiçoar todos os setores da equipe na parte tática, incluindo finalização e posse de bola. Nesta sexta, com todos os jogadores à disposição, o treinador vai orientar o último treino de preparação para o compromisso de sábado.

Com os três pontos conquistados frente ao Atlético-GO, o Corinthians retornou ao G-4 do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, sendo superado apenas pelo líder Palmeiras (60), Fluminense (51) e Internacional (50).