Esporte Sem suspensos, Guarani espera contar com força máxima diante do CRB na Série B

Com a semana livre para treinamentos, o Guarani tem outra boa notícia para enfrentar o CRB pela Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque, depois de sofrer com desfalques, não tem nenhum jogador suspenso e ainda pode contar com a volta de Bruno Mendes. Se isso acontecer, o técnico Bruno Pivetti terá força máxima para o duelo.

O volante Matheus Barbosa foi desfalque no empate por 1 a 1 com o Tombense, por suspensão. Ele foi substituído por Wenderson, que deve ficar como opção no banco de reservas.

A única dúvida, portanto, é em relação ao atacante Bruno Mendes, que ficou fora do duelo por conta de um incômodo na panturrilha. Com a semana sem jogos, há expectativa de que tenha condições e retome a vaga de titular.

Bruno vem sendo peça importante na temporada, pois já marcou quatro gols em nove jogos. Seu substituto imediato, Derek, também está correspondendo. Foi dele o gol diante do Tombense, também chegando a quatro gols, mas em 13 jogos.

Com o empate diante do Tombense, o Guarani chegou a 15 pontos e aparece em oitavo lugar. Apesar de três empates seguidos, o time está há quatro jogos sem perder. O jogo diante do CRB será realizado no domingo, às 15h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela décima rodada.