Sem surpresas, seleção masculina de basquete é convocada para o Pré-Olímpico de Riga

O técnico Aleksandar Petrovic convocou neste domingo a seleção brasileira masculina de basquete que disputará o Pré-Olímpico de Riga, na Letônia. Doze atletas foram chamados para o torneio que disponibiliza ao campeão uma vaga para Paris-2024. A lista tem como destaque Gui Santos, do Golden State Warriors e único jogador da equipe que atua na NBA.

Raul, que vinha sendo tratado como dúvida após sofrer um desconforto muscular no amistoso diante da Eslovênia, teve a convocação bancada pelo treinador, assim como Yago, que retorna após se recuperar de lesão. Completam a lista: Huertas, George, Benite, Léo Meindl, Gui Santos, Didi, Caboclo, Mãozinha, Lucas Dias e Cristiano Felício.

“Quero primeiro agradecer ao Alexey e ao Tim pelos treinos, por todo esforço e dedicação. Sinto que estamos prontos para o Pré-Olímpico. Trabalhamos tudo, testamos variações e conhecemos os adversários”, disse o técnico Petrovic.

Na preparação para o Pré-Olímpico, o Brasil venceu a Polônia por 91 a 75, perdeu da Croácia por 91 a 81 e caiu para a Eslovênia por 86 a 80. Para garantir presença em Paris, a seleção brasileira terá que se superar para ficar com o título e para despachar a favorita e anfitriã Letônia.

A estreia brasileira será nesta terça, às 9h30, horário de Brasília, contra Montenegro. Já o segundo duelo acontece na quinta-feira, dia 4, às 13h30. Caso avance às semifinais, o Brasil pega a Letônia, Geórgia ou Filipina. A semifinal será no dia 6, com decisão no dia 7. Esta é a última oportunidade do Brasil de estar na Olimpíada.

Confira os jogadores convocados para o Pré-Olímpico de Riga:

Marcelo Huertas – Tenerife-ESP

Yago dos Santos – Estrela Vermelha-SRB

Raulzinho – Free agent

Georginho – Sesi Franca

Didi Louzada – Flamengo- BRA

Vitor Benite – Zunder Palencia-ESP

Leo Meindl – Tokyo-JPN

Gui Santos – Golden State Warriors-EUA

Lucas Dias – Sesi Franca-BRA

Bruno Caboclo – Partizan-SRB

João Marcelo “Maozinha” – Free Agent

Cristiano Felicio – CB Granada-ESP