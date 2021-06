Sem surpresas, Renan Dal Zotto convoca a seleção de vôlei para os Jogos de Tóquio

O técnico Renan Dal Zotto confirmou no começo da tarde deste domingo o nome dos 12 atletas que vão representar o vôlei masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Logo após a conquista da Liga das Nações. Em Rimini, na Itália, ele divulgou a lista, sem surpresas.

Mesmo distante da competição italiana por causa da recuperação da covid-19, Dal Zotto jamais deixou de acompanhar o desempenho na competição e estava sempre em contato com Carlos Schwanke, que o substituiu com maestria.

Por chamada de vídeo, Dal Zotto sempre dava sugestões no trabalho e conversava com os jogadores. Deixou todos preparados para o anúncio da lista final. Flávio e Maique, que estavam com o grupo em Rimini, são as ausências na lista.

Ainda em reabilitação, Renan Dal Zotto convocou os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa, os opostos Wallace e Alan, os centrais Lucão, Maurício Souza e Isac, os ponteiros Lucarelli, Leal, Maurício Borges e Douglas Souza, além do líbero Thales.

Atual campeã olímpica, a seleção brasileira estreia em Tóquio contra a Tunísia, rival mais fraca da chave, no dia 25 de julho, às 23h de Brasília. Depois, terá pela frente apenas pedreiras: Argentina, dia 27, Rússia, dia 29, Estados Unidos, dia 30, e França, dia 1° de agosto.

A seleção retorna ao País nesta segunda-feira após o inédito título da Liga das Nações, folga por dois dias e inicia os trabalhos para a Olimpíada, em São Paulo, no dia 1° de julho.