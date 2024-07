Sem surpresas, Bernardinho convoca jogadores da seleção masculina de vôlei para Paris-2024

Como aconteceu com a equipe feminina, a relação dos 12 jogadores foi divulgada pelas redes sociais, gradualmente, com ajuda de famosos e influenciadores

Sem surpresas, o técnico Bernardinho anunciou a lista de convocados da seleção brasileira masculina de vôlei para a Olimpíada de Paris-2024. Como aconteceu com a equipe feminina, a relação dos 12 jogadores foi divulgada pelas redes sociais, gradualmente, com ajuda de famosos e influenciadores digitais, neste domingo.

A lista começou a ser revelada por volta do meio-dia, pelo cantor Diogo Nogueira. Ele anunciou o experiente levantador Bruninho e o líbero Thales. Na sequência, hora a hora, os demais jogadores foram anunciados pelos cantores Dinho Ouro Preto, Tiago Iorc e Sidney Magal, pelo carnavalesco Milton Cunha, pela influenciadora Pequena Lo e pelas atrizes Evelyn Castro e Giovanna Lancellotti.

Jogador mais experiente da equipe, Bruninho será uma das referências da seleção em Paris-2024. O filho do técnico Bernardinho se recuperou de lesão durante a Liga das Nações e está pronto para sua quinta Olimpíada da carreira, aos 38 anos. Ele foi campeão olímpico no Rio-2016 e prata tanto em Pequim-2008 quanto em Londres-2012.

Os opostos Alan e Darlan também serão alguns dos destaques da seleção. Os irmãos poderão jogar juntos na capital francesa. Alan esteve na frustrante campanha da seleção em Tóquio, quando o Brasil ficou apenas com o quarto lugar, fora do pódio. Darlan, por sua vez, fará sua estreia em Jogos Olímpicos.

Outro que também esteve na capital japonesa, em 2021, é Yoandy Leal. O jogador, nascido em Cuba e naturalizado brasileiro, vai disputar sua segunda Olimpíada. Também remanescentes daquele grupo que jogou no Japão, Isac e Fernando Cachopa terão nova chance de faturar uma medalha olímpica. Já Flávio, Adriano e Lukas Bergmann serão estreantes.

Do grupo que disputou a Liga das Nações, no mês passado, Bernardinho cortou o experiente Maurício Borges, Matheus Brasília e Arthur Bento. E anunciou o ponteiro Honorato como reserva imediato da seleção masculina. De acordo com a nova regra do evento, ele poderá ser utilizado pelo treinador em caso de lesão de outro atleta.

A seleção brasileira vai iniciar sua preparação para a Olimpíada em Saquarema (RJ), antes de viajar para a França para fazer a aclimatação na cidade de Metz. Em solo europeu, deve fazer dois amistosos com a Alemanha, um na França e outro no país dos adversários, antes da estreia em Paris-2024.

Confira abaixo a lista de convocados da seleção masculina: