Sem Rafael Navarro e Veron, Palmeiras embarca para encarar o Fortaleza

O Palmeiras fez na manhã deste sábado a sua última atividade antes do duelo contra o Fortaleza, neste domingo, às 18h, na Arena Castelão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. As ausências ficaram por conta de Gabriel Veron, com um corte no pé, e Rafael Navarro, que saiu de campo na vitória sobre o Cerro Porteño, na Libertadores, lesionado. Os dois cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Além da dupla, o técnico Abel Ferreira não terá o volante Gabriel Menino, expulso na derrota para o Athletico, na última rodada do Nacional, por 2 a 0. Machucado, Jailson segue sem previsão de retornar aos gramados.

Na Academia de Futebol, os jogadores, divididos por posições, aprimoraram conceitos técnicos e táticos como transições ofensivas, construções de jogadas, posicionamentos e viradas de bola. Na parte final, os atletas fizeram um recreativo.

Como o Palmeiras terá um confronto decisivo contra o São Paulo na próxima quinta-feira, pela Copa do Brasil, há a possibilidade de Abel Ferreira fazer novos testes. No entanto, a expectativa é que entre em campo com o que tem de melhor.

A provável escalação deve ter Weverton no gol e a defesa com Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez. Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga formam o quadrado no meio-campo, enquanto Dudu e Rony completam o time na frente.

O Palmeiras é o atual líder do Brasileirão com 29 pontos e aproveitamento de 64,4% de aproveitamento: São oito vitórias, cinco empates e duas derrotas. O time paulista ostenta também o melhor ataque (com 27 gols) e a defesa menos vazada (12 tentos sofridos) da competição.

Como visitante, o Palmeiras ainda não perdeu no Brasileirão. Foram quatro triunfos e três empates, conquistando 15 pontos dos 21 possíveis.