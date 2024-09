Sem quarteto e com Fabrício Bruno, seleção brasileira treina em Curitiba de olho no Paraguai  - O Liberal

Esporte Sem quarteto e com Fabrício Bruno, seleção brasileira treina em Curitiba de olho no Paraguai

A seleção brasileira fez neste domingo o penúltimo treino no CT do Caju, em Curitiba, antes de embarcar rumo a Assunção, no Paraguai, onde enfrenta os donos da casa nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Defensores del Chaco, pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A atividade não contou com o lateral Guilherme Arana, o volante André, o meia Lucas Paquetá e o atacante Vinicius Júnior, todos preservados.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que os atletas não foram utilizados apenas para evitar uma nova perda, já que a seleção brasileira se viu obrigada a cortar recentemente o zagueiro Éder Militão, com uma lesão na coxa, e o atacante Pedro, que rompeu o ligamento cruzado anterior.

A expectativa é que os quatro estejam na última atividade da equipe, que será realizada nesta segunda-feira, ainda em Curitiba. Na sequência, a delegação parte rumo a Assunção, capital do Paraguai. Todos, inclusive, devem ser titulares nesta terça-feira.

A novidade do treino, por outro lado, ficou por conta da presença do zagueiro Fabrício Bruno, chamado para a vaga de Éder Militão. O jogador foi titular nos dois jogos que disputou com a seleção, contra Inglaterra e Espanha. No entanto, deve ficar entre os suplentes diante do Paraguai, já que a dupla de zaga titular é composta por Marquinhos e Gabriel Magalhães.

O técnico Dorival Júnior deve continuar apostando em um ataque mais veloz e ágil, formado por Luis Henrique, Rodrygo e Vinicius Júnior. A expectativa é que nomes como Estevão e Lucas Moura ganhem mais minutagem na partida.

A seleção brasileira ocupa o quarto lugar das Eliminatórias para a Copa do Mundo, com dez pontos, e quebrou uma sequência de quatro tropeços consecutivos ao derrotar o Equador por 1 a 0, em Curitiba. A Argentina lidera, com 18, seguida por Uruguai (14) e Colômbia (13). O Paraguai é apenas o sétimo colocado, com seis.