Esporte Sem público e com reforços, Internacional derrota Avenida em estreia no Gauchão

Cumprindo uma punição do ano passado, o Internacional estreou sem torcedores no Beira-Rio. Mas não decepcionou os torcedores neste domingo, em sua estreia no Campeonato Gaúcho. O time comandado pelo técnico Eduardo Coudet superou o Avenida por 1 a 0, pela primeira rodada do Estadual.

Contando com os novos jogadores, como o goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan, o meia Hyoran e o atacante Alario, o único gol da partida saiu em uma jogada de Renê, que acabou com assistência de Enner Valencia para o gol de Wanderson.

O time de Coudet, com seus três primeiros pontos, divide a liderança da tabela com Caxias e Juventude. O Caxias aparece na frente por ter vantagem no saldo de gols. Já o Avenida inicia o Estadual na vice-lanterna, em 11º lugar.

Com quatro reforços em campo, o Inter sofreu com o entrosamento, principalmente entre Alario e Enner Valencia. Apesar de ter mais posse de bola, os donos da casa mal conseguiam finalizar a gol e levar perigo ao goleiro adversário. Quando teve a chance dentro da área, faltou capricho de Alario na hora de dominar.

Ao contrário do Avenida. Apostando no contra-ataque, o time visitante se defendia bem e teve mais arremates ao gol, principalmente com Carlos Henrique e Bruno Camilo, que obrigaram Ivan a intervir. Na reta final do primeiro tempo, o Inter trocou passes na intermediária, mas continuou sem criar chance de gol.

Na segunda etapa, o Avenida voltou mais solto. Felipe Cruz chegou a acertar a trave, mas estava em posição irregular, depois Anthoni, que substituiu Ivan no intervalo, salvou Robert Renan de marcar um gol contra. O lance pareceu acordar o time da casa, que começou a criar chances, tanto pelo alto, quanto em arremates de fora da área.

Criando volume ofensivo, Wanderson abriu o placar para o time da casa. Renê ergueu a bola na área, Enner Valencia ajeitou de cabeça, e o camisa 11 apareceu na segunda trave e completou de cabeça para as redes, aos 24 minutos. Com a vantagem no placar, Coudet mexeu no time para dar ritmo ao elenco. Priorizando a posse de bola, o Inter sustentou a vantagem no placar até o apito final.

Pela segunda rodada, o Inter visitará o São Luiz, em Ijuí, às 19h00, da próxima quarta-feira. Mais tarde, às 20h, o Avenida jogará em casa, no Eucaliptos, contra o Brasil de Pelotas.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 1 X 0 AVENIDA

INTERNACIONAL – Ivan (Anthoni); Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique (Rômulo), Hyoran e Wanderson (Igor Gomes); Alario (Luiz Adriano) e Enner Valencia (Pedro Henrique). Técnico: Eduardo Coudet.

AVENIDA – Ruan Carneiro; Celsinho, Rafael Goiano (Fred), Vitor Dadalt e César Nunes; Chicão, Bruno Camilo (Jhonata), Maikon Aquino (Jean Carlo) e Carlos Alberto; Felipe Cruz (Alan Cardoso) e Carlos Henrique (Hélio Paraíba). Técnico: Márcio Nunes.

GOL – Wanderson, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO – Não houve.

ÁRBITRO – Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).