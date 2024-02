Sem opções, Corinthians acelera subida dos jogadores campeões da Copa São Paulo

Em processo de reformulação no Corinthians, o técnico Mano Menezes já afirmou que o momento não é o ideal para colocar jovens jogadores no time, mas o processo já está em pleno andamento no clube.

Enquanto a maioria dos jogadores treina sob comando de Mano para enfrentar o Novorizontino no domingo, os atletas campeões da Copa São Paulo que passaram a treinar com o elenco profissional fazem testes e avaliações físicas que o restante do elenco já realizou em janeiro.

O procedimento tradicional de pré-temporada acontece após a estreia de alguns jogadores no time profissional. Na terça, na Neo Química Arena, Kayke, Ryan e Arthur Sousa entraram na parte final do clássico contra o São Paulo e ajudaram a colocar um pouco de pressão no rival. Arthur Sousa foi o autor do gol corintiano na derrota por 2 a 1. Além deles, Breno Bidon, Leo Mana e João Pedro estavam à disposição de Mano Menezes no banco reservas.

Cinco dias antes, no mesmo estádio, os seis atletas comemoravam o título da Copinha sobre o Cruzeiro com gol de Kayke. “A matemática não mente. Saíram 12 jogadores e entraram 3 no grupo”, afirmou Mano Menezes após o clássico. Além de perder jogadores experientes como Renato Augusto, Gil e Giuliano, o Corinthians também enfrenta complicações para contratar. Matheuzinho chegou a treinar no clube, mas voltou para o Flamengo.

No meio desse processo de reconstrução da equipe, o Corinthians tropeça em campo. Em quatro rodadas do Campeonato Paulista, o Corinthians acumula três derrotas seguidas e uma vitória. Está em terceiro no Grupo C, atrás de Mirassol e Bragantino, e só os dois primeiros se classificam para as quartas de final.