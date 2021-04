Sem Neymar, PSG goleia o Strasbourg e não deixa líder Lille disparar no Francês

O Paris Saint-Germain não teve dificuldade para golear o Strasbourg por 4 a 1 neste sábado, fora de casa, pela 32ª rodada do Campeonato Francês. Pressionado com a vitória do líder Lille na sexta-feira, a equipe parisiense precisava do triunfo para não se afastar da briga pelo título, ficando na vice-liderança, com 66 pontos, e diminuindo para três a desvantagem em relação ao primeiro colocado.

Sem Neymar, que cumpre suspensão após ter sido expulso em confusão na última partida diante do Lille, logo quando havia voltado de lesão, o PSG se impôs, mesmo fora de casa, com atuação de gala do atacante Mbappé. O astro francês fez um gol e deu uma assistência, além de participar ativamente de vários lances de perigo.

A vitória foi sacramentada praticamente no primeiro tempo, com o ataque fulminante dos visitantes mostrando um grande entrosamento.

Aos 15 minutos, Mbappé abriu o placar em um chute cruzado por entre as pernas do goleiro Sels. Cerca de dez minutos depois, com total controle da partida, o time do técnico Mauricio Pochettino ampliou, desta vez em linda jogada de Sarabia, que dominou bonito, limpou um adversário e finalizou da meia-lua.

Pouco antes do apito final da primeira etapa, a estrela de Mbappé apareceu novamente, mas agora como garçom. O artilheiro deixou o companheiro de ataque Moise Kean livre dentro da área para concluir de primeira e fazer 3 a 0.

Na etapa final, o Strasbourg até diminuiu o marcador com um gol do atacante Sahi, que havia acabado de entrar em campo, mas a tranquilidade era tanta que o PSG não se abalou por um momento sequer. Aliás, sobrou espaço para o quarto gol, em uma bela cobrança de falta do volante argentino Paredes.

A vitória deixa o PSG embalado para enfrentar o Bayern de Munique no jogo de volta da Liga dos Campeões, pelas quartas de final. Os franceses venceram a ida por 3 a 2 e, na próxima terça-feira, recebem os alemães no Parque dos Príncipes.