Esporte Sem Neymar e Mbappé, PSG vence de virada no Francês com gol de Messi

Sem poder contar com Neymar e Mbappé, por conta de lesão de ambos, o Paris Saint-Germain tomou um susto neste sábado, mas venceu o Toulouse por 2 a 1 com Lionel Messi sendo decisivo na segunda etapa. Com o resultado, a equipe da capital francesa segue com boa vantagem na liderança do Campeonato Francês.

Com o triunfo, o PSG chegou aos 54 pontos e abriu oito de frente sobre o rival Olympique de Marselha, que é o segundo colocado e ainda joga na rodada. Já o Toulouse ficou com 29 e ocupa a modesta 12ª colocação.

Atuando no Parque dos Príncipes, o PSG não começou a partida tão bem. Com dificuldade para passar pela defesa do Toulouse, o time da capital francesa viu os adversários abrirem o placar. Aos 20 minutos de jogo, Branco van den Boomen abriu o placar em cobrança de falta, surpreendendo o goleiro Donnarumma.

Atrás do placar, o PSG se lançou ainda mais ao ataque e, de tanto pressionar, conseguiu o gol de empate. Aos 38, Hakimi fez grande jogada e acertou um lindo chute de fora da área para deixar o placar em 1 a 1 ainda na primeira etapa de partida.

Na segunda etapa, o PSG conseguiu colocar ainda mais pressão em busca da virada que aconteceu. Aos 13 minutos do segundo tempo, Lionel Messi apareceu. Após troca de passes pela esquerda, o argentino acertou um bonito chute da meia lua para fazer o 2 a 1 e colocar o time da capital francesa na frente.