Sem Morelos e Dodô, Santos inscreve 27 jogadores para a Série B do Brasileiro

O Santos enviou para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) uma lista inicial de 27 jogadores inscritos para a Série B do Campeonato Brasileiro. O clube tem até o dia 9 de setembro para confirmar um número máximo de 50 atletas, podendo substituir oito deles.

A principal ausência foi do atacante Alfredo Morelos, que não tem permanência assegurada no clube, assim como o lateral Dodô, outro que ficou de fora da lista. O volante Alison também não foi inscrito, mas o problema dele é clínico, já que vem se recuperando de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

“O Morelos tem contrato, já vinha com contrato anterior. Ele, o Dodô, são jogadores que vinham com contratos anteriores e permanecem no plantel. O Morelos tem contrato, é um jogador que, caso a comissão defina, como está definindo a diretoria, caberá fazer o seu trabalho. É um trabalho muito difícil, onde o jogador tem um histórico, um potencial muito grande de jogos no exterior. Foi contratado na temporada passada por essa razão. E nós tentaremos encaminhar esse atleta caso ele e outros não estejam nessa linha que implantamos desde janeiro”, disse o presidente Marcelo Teixeira, em coletiva de imprensa.

“Vamos ver como podemos encaminhar os atletas que não estão nos planos da comissão técnica. Lembrando que temos até julho, não temos uma emergência imediata de fazer ações, até porque a janela agora é curta. Temos que notar o perfil desses jogadores e estarmos no mercado no devido momento. Não vamos ter desespero. Dentre tantas saídas que tivemos, alguns atletas ficaram. Pode ser que continuem por uma questão lógica, onde o Santos tem que cumprir um contrato. Existe um contrato que precisa ser respeitado”, completou.

Além da dupla, o lateral Rodrigo Ferreira, contratado junto ao Mirassol, também não foi inscrito. O Santos aguarda a regularização do atleta perante à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para colocá-lo na lista. O clube caiu no transfer ban e, por isso, estava impedido de registrar novos jogadores, o que, segundo o presidente, já foi resolvido.

Por outro lado, a lista conta com duas novidades: o zagueiro Alex e o volante Sandro, que ficaram de fora do Campeonato Paulista. Ambos estão se recuperando de lesão e devem ficar à disposição do técnico Fábio Carille para a Série B, assim como o atacante Willian Bigode, cortado na reta final do Estadual.

A estreia do Santos na Série B acontecerá neste sábado, às 16h30, diante do Paysandu, na Vila Belmiro. O jogador estava marcado para sexta-feira, mas acabou sendo transferido.