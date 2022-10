Esporte Sem Maicon e Soteldo, Santos treina de olho no Flamengo

O Santos se reapresentou neste domingo após a derrota no clássico para o Corinthians, por 1 a 0, no último sábado, em plena Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Maicon continuou fora dos treinamentos, assim como Soteldo.

Tratando uma lesão na coxa, Maicon chegou a ser cotado para voltar frente ao Corinthians, o que acabou não acontecendo. Como ainda não treinou com bola junto com os companheiros, a tendência é que não esteja apto para encarar o Flamengo nesta terça-feira, às 21h45, no Maracanã.

O meia Soteldo também não foram relacionados para a viagem rumo ao Rio de Janeiro. Eles se juntam aos suspensos Lucas Braga e Lucas Barbosa.

Sem dois homens de frente, Orlando Ribeiro pode apostar na experiência de Luan ou na juventude de Miguelito, que tem entrado bem quando acionado pelo treinador. Já no sistema defensivo, Madson, que deixou o campo com dores, treinou normalmente e foi relacionado.

A expectativa é que o Santos tenha contra o Flamengo: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Alex e Felipe Jonatan; Camacho, Rodrigo Fernández e Ed Carlos; Luan (Miguelito), Marcos Leonardo e Ângelo.

Com 43 pontos, o Santos tenta se aproximar da zona de Libertadores. O time paulista, no entanto, perdeu três dos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro.