Sem LeBron, Lakers sofrem dura derrota diante do Clippers na NBA

O Los Angeles Clippers soube aproveitar, na noite deste domingo, os desfalques do Los Angeles Lakers para impor dura derrota aos rivais, pela temporada regular da NBA. Sem LeBron James, Anthony Davis e Andre Drummond, os Lakers foram superados por 104 a 86, no Staples Center, em jogo com mando dos Clippers.

O duelo na Califórnia não foi dos astros. Se os Lakers foram à quadra sem seus três principais jogadores, os Clippers contaram com Kawhi Leonard e Paul George em quadra. Mas a dupla não se destacou. Marcus Morris ofuscou os astros dos Clippers e foi o cestinha da partida, com 22 pontos – anotou também sete rebotes.

Leonard foi o segundo maior pontuador do time, com um “double-double” de 19 pontos e dez rebotes. Paul George contribuiu com 16 pontos. E o estreante Rajon Rondo, ex-Lakers, anotou apenas dois pontos e três assistências nos 13 minutos em que esteve em quadra.

Pelos Lakers, a atuação foi tão abaixo da média que os principais jogadores da noite saíram do banco de reservas. Montrezl Harrell marcou 19 pontos e Talen Horton-Tucker, 16. Sem os astros, a dupla não conseguiu se impor diante do rival. Para efeito de comparação, os Lakers entraram em quadra pela oitava vez sem LeBron e Davis, machucados. E obteve sua quinta derrota nesta série.

Assim, o tradicional time de Los Angeles viu os rivais abrirem vantagem na Conferência Oeste. Os Clippers ocupam o terceiro lugar, com 33 vitórias e 18 derrotas. Os Lakers figuram em quinto, com 31 triunfos e 19 revezes.

Entre os dois times de Los Angeles na tabela está o Denver Nuggets. Neste domingo, a equipe superou o Orlando Magic por 119 a 109, em casa, e alcançou o quarto posto da classificação do Oeste, com 31 vitórias e 18 derrotas.

Os anfitriões buscaram uma forte virada no terceiro quarto, sob a liderança de Aaron Gordon (24 pontos), Nikola Jokic (17 pontos, 16 assistências e nove rebotes) e Jamal Murray (22 pontos).

Em Atlanta, os Hawks impuseram a terceira derrota seguida do Golden State Warriors, pelo placar de 117 a 111. Clint Capela e Danillo Gallinari comandaram os anfitriões, com 24 e 25 pontos, respectivamente. Com melhor atuação do conjunto, o time da casa ofuscou os 37 pontos de Stephen Curry.

Com mais um tropeço, os Warriors caíram para o 10º posto da Conferência Oeste, agora com retrospecto de 23 vitórias e 27 derrotas. No Leste, os Hawks já figuram no quarto posto, com 26 triunfos e 24 revezes.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Chicago Bulls 115 x 107 Brooklyn Nets

Los Angeles Clippers 104 x 86 Los Angeles Lakers

Boston Celtics 116 x 86 Charlotte Hornets

Memphis Grizzlies 116 x 100 Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks 117 x 111 Golden State Warriors

New Orleans Pelicans 122 x 115 Houston Rockets

Denver Nuggets 119 x 109 Orlando Magic

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

San Antonio Spurs x Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder x Detroit Pistons

New York Knicks x Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings

Dallas Mavericks x Utah Jazz

Toronto Raptors x Washington Wizards

Houston Rockets x Phoenix Suns