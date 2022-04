Sem LeBron, Lakers perdem mais uma e se complicam na briga pelos playoffs da NBA

Em situação cada vez mais complicada na NBA, o Los Angeles Lakers voltou a tropeçar na noite desta terça-feira. Fora de casa e sem seus principais jogadores, perdeu para o Dallas Mavericks por 128 a 110 e saiu da zona de classificação para o play-in, espécie de repescagem para tentar a vaga nos playoffs, que reúne a elite da competição.

Com sua terceira derrota seguida, os Lakers caíram para o 11º lugar da Conferência Oeste, empatados com o mesmo retrospecto do San Antonio Spurs, em 10º. Ambos os times somam 31 vitórias e 44 derrotas. O play-in reúne do sétimo ao décimo lugar de cada conferência. A zona de classificação direta aos playoffs vai do primeiro ao sexto colocado.

Tanto os Lakers quanto os Spurs têm ainda sete jogos a disputar nesta temporada regular da NBA, que conta com apenas mais duas semanas de disputas. A expectativa é de que a equipe da Califórnia possa contar com os retornos de LeBron James e Anthony Davis para as últimas partidas.

LeBron foi desfalque nesta terça porque se recupera de lesão no tornozelo. Davis ficou fora por conta de problemas no pé. “Sem estes caras, ficamos sem alguns talentos em quadra. Então, o foco e a execução foi tentar compensar isso. Esta é apenas a última dose de adversidade que enfrentamos neste ano”, lamentou o técnico dos Lakers, Frank Vogel.

Sem a dupla, a equipe californiana foi liderada por Malik Monk e seus 28 pontos. Russell Westbrook anotou 25 pontos e oito rebotes. Mas eles foram ofuscados pelo “triple-double” de Luka Doncic: 34 pontos, 12 rebotes e 12 assistências. Reggie Bullock contribuiu com 17 pontos.

Na situação oposta dos Lakers, o Dallas está em quarto lugar na conferência, cada vez mais perto da classificação, com 47 triunfos e 29 derrotas.

Em outro importante jogo da rodada, o Milwaukee Bucks deu mais um passo rumo aos playoffs. Os atuais campeões da NBA derrotaram o Philadelphia 76ers, rival direto nesta disputa por 118 a 116, fora de casa.

Giannis Antetokounmpo foi decisivo do começo ao fim, e não somente pelos 40 pontos que marcou. Nos segundos finais da partida, deu um toco em Joel Embiid para evitar a cesta de empate, que forçaria a prorrogação. O astro grego anotou um “double-double” porque marcou registrou 14 rebotes. Khris Middleton também brilhou, com seus 22 pontos e nove rebotes e sete assistências.

Do outro lado, James Harden foi o cestinha dos Sixers, com 32 pontos. E Embiid anotou um “double-double” de 29 pontos e 14 rebotes. Tobias Harris também contribuiu com dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 22 pontos e 11 rebotes.

Os Bucks seguem na vice-liderança da Conferência Leste, atrás apenas do já classificado Miami Heat. Os campeões apresentam 47 vitórias e 28 derrotas, enquanto a equipe da Filadélfia aparece em quarto lugar na mesma tabela, com 46/29.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Washington Wizards 94 x 107 Chicago Bulls

Philadelphia 76ers 116 x 118 Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks 128 x 110 Los Angeles Lakers

Brooklyn Nets 130 x 123 Detroit Pistons

Los Angeles Clippers 121 x 115 Utah Jazz

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Cleveland Cavaliers x Dallas Mavericks

Washington Wizards x Orlando Magic

Indiana Pacers x Denver Nuggets

Boston Celtics x Miami Heat

New York Knicks x Charlotte Hornets

Toronto Raptors x Minnesota Timberwolves

Houston Rockets x Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder x Atlanta Hawks

San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies

Golden State Warriors x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans