Sem LeBron, Lakers perdem dos Suns e ficam fora dos playoffs da NBA

Após um dia de descanso, a NBA contou com uma rodada decisiva nesta terça-feira. Quase todas as vagas para os playoffs foram definidas nos jogos desta madrugada, com destaque para a decepcionante eliminação do Los Angeles Lakers, do astro LeBron James. Sem jogar, ele viu sua equipe ser derrotada pelo poderoso Phoenix Suns por 121 a 110, fora de casa.

A sétima derrota consecutiva acabou com qualquer chance dos Lakers avançarem ao play-in, fase de repescagem que dá vaga nos playoffs. A queda precoce surpreende porque o time da Califórnia foi o campeão da penúltima edição do campeonato e havia sido montado para recuperar o título no atual campeonato.

Os fãs da equipe e a imprensa americana haviam criado forte expectativa sobre o time, principalmente após as contratações de Russell Westbrook e Carmelo Anthony para jogar ao lado de LeBron, Anthony Davis e Dwight Howard. Mas o “time dos sonhos” esteve longe de vingar, sequer chegou aos playoffs.

LeBron fez grandes exibições, lembrando seus melhores momentos na NBA, mas sofreu com seguidas lesões. Nesta terça, foi desfalque pelo segundo jogo seguido por conta de uma contusão no tornozelo. Davis passou pelos mesmos problemas e Westbrook não entrosou como o esperado na equipe, longe de repetir os famosos “triple-double” das últimas temporadas. No total, LeBron, Davis e Westbrook atuaram juntos em apenas 21 dos 79 jogos disputados pela equipe até agora.

“Ficamos aquém do esperado. Fomos eliminados nesta noite. Não posso dizer que foi por falta de esforço. Todos trabalhamos bastante. Nossos jogadores lutaram até o final. Trouxemos integridade para o processo. Mas ficamos abaixo do esperado numa temporada desarticulada”, lamentou o técnico dos Lakers, Frank Vogel.

Os fãs agora esperam por uma definição do futuro sobre o trio formado por James (37 anos), Davis (29) e Westbrook (33), que chegou a enfrentar problemas com a torcida ao longo da temporada. Os três têm contrato para jogarem juntos novamente, mas a decepção e a idade podem pesar em suas decisões.

Contra o melhor time da temporada regular, os Lakers contaram com 28 pontos de Westbrook e um “double-double” de Anthony Davis, de 21 pontos e 13 rebotes. Pelos Suns, Devin Booker foi o líder e cestinha do confronto, com 32 pontos. Deandre Ayton contribuiu com 22 pontos e 13 rebotes, enquanto Chris Paul anotou 12 assistências.

Foi a 63ª vitória dos Suns, novo recorde da franquia. Classificado com antecipação, o atual vice-campeão da NBA aguarda a disputa do play-in, que começa no dia 12, para conhecer seu primeiro adversário nos playoffs, que têm início no dia 16 deste mês. Memphis Grizzlies, Golden State Warriors, Dallas Mavericks e Utah Jazz também estão classificados na Conferência Oeste.

Resta apenas uma vaga em disputa, que está entre o Denver Nuggets e o Minnesota Timberwolves, atuais sexto e sétimo colocados da tabela. Quem ficar fora disputará o play-in, na companhia de Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs. Os Lakers ficaram em 11º lugar na tabela, fora da zona de classificação.

Na Conferência Leste, todas as vagas dos playoffs foram definidas. Miami Heat, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors e Chicago Bulls conquistaram a vaga direta, enquanto Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets, Atlanta Hawks e Charlotte Hornets vão disputar o play-in em busca das duas últimas vagas do Leste nos playoffs.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Orlando Magic 120 x 115 Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers 122 x 131 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 118 x 108 Atlanta Hawks

Brooklyn Nets 118 x 105 Houston Rockets

Miami Heat 144 x 115 Charlotte Hornets

Oklahoma City Thunder 98 x 94 Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves 114 x 132 Washington Wizards

Chicago Bulls 106 x 127 Milwaukee Bucks

Denver Nuggets 97 x 116 San Antonio Spurs

Utah Jazz 121 x 115 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 109 x 123 New Orleans Pelicans

Phoenix Suns 121 x 110 Los Angeles Lakers

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Detroit Pistons x Dallas Mavericks

New York Knicks x Brooklyn Nets

Chicago Bulls x Boston Celtics

Atlanta Hawks x Washington Wizards

Utah Jazz x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers x Phoenix Suns