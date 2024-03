Sem LeBron James, D’Angelo anota 44 pontos e Lakers vencem Bucks na NBA

Ainda vivendo de altos e baixos na atual temporada da NBA, o Los Angeles Lakers tiveram uma exibição de gala na madrugada deste sábado ao derrotar o Milwaukee Bucks por 123 a 122, sem o astro LeBron James, mas com atuação majestosa de DAngelo Russell, que anotou impressionantes 44 pontos, em noite que poderia ser histórica para Lillard, mas terminou com festa do time da casa na Crypto.com Arena.

Lillard ultrapassou a lenda do Indiana Pacers, Reggie Miller, e se tornou o quarto jogador com mais bola de três convertidas na história da NBA. Ele já somou 2.561 pontos do perímetro, atrás apenas de Stephen Curry (com 3.680), Ray Allen (com 2.973) e James Harden (2.910). No entanto, sofreu um toco sensacional de Spencer Dinwiddie no último lance da partida, o que poderia ter dado o triunfo aos Bucks, já que o duelo foi decidido por um ponto.

Além da atuação impressionante de Russell, que teve a sua segunda melhor marca na carreira, Anthony Davis foi outro destaque dos Lakers, com 22 pontos, 13 rebotes e cinco assistências. Do outro lado, Giannis Antetokounmpo marcou 34 pontos, com 14 rebotes e 12 assistências. Já Lillard fez 18 pontos.

Os Lakers não contaram com LeBron James, porque o astro reclamou de dores no tornozelo e foi preservado. Mesmo assim, conseguiu vencer um jogo acirradíssimo e decidido nos últimos segundos de partida. Agora, o time de D Angelo ocupa a nona colocação da Conferência Oeste, com 35 vitórias. Os Bucks, que conheceram a segunda derrota consecutiva, é o terceiro da Leste, com 41.

O líder da Conferência Oeste é o Oklahoma City Thunder, com 44 triunfos, o último sobre o Maimi Heat por 107 a 100, com destaque para o canadense Shai Gilgeous-Alexander, que anotou 37 pontos. Em segundo lugar, o Minnesota Timberwolves perdeu para o Cleveland Cavaliers, vice-líder da Conferência Leste, por 113 a 104. Os cestinhas foram Darius Garland e Naz Reid, ambos com 34 pontos.

O destaque do dia também ficou com o Houston Rockets, que venceu o Portland Trail Blazers por 123 a 107, com direito a uma enterrada “de vídeo game” de Jalen Green, que lembrou muito o lance de Michael Jordan em “Looney Tunes”.

Confira os resultados desta sexta-feira:



Philadelphia 76ers 95 x 103 New Orleans Pelicans

Washington Wizards 112 x 100 Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers 113 x 104 Minnesota Timberwolves

New York Knicks 98 x 74 Orlando Magic

Memphis Grizzlies 92 x 99 Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder 107 x 100 Miami Heat

Los Angeles Lakers 123 x 122 Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers 107 x 123 Houston Rockets

Acompanhe os jogos deste sábado:



Los Angeles Clippers x Chicago Bulls

Charlotte Hornets x Brooklyn Nets

Detroit Pistons x Dallas Mavericks

Golden State Warriors x San Antonio Spurs

Phoenix Suns x Boston Celtics

Denver Nuggets x Utah Jazz?Portland Trail Blazers