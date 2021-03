Sem LeBron e Davis, Los Angeles Lakers vence Orlando Magic e reage na NBA

Ainda sem poder contar com Anthony Davis e LeBron James, o Los Angeles Lakers venceu a segunda seguida na noite deste domingo e confirmou a reação na temporada regular da NBA. Em casa, bateu o Orlando Magic por 96 a 93, sob a liderança de Kyle Kuzma e Dennis Schroder.

Sem os astros, ainda lesionados, Kuzma comandou o triunfo dos Lakers com um “double-double” de 21 pontos e 11 rebotes, além de quatro assistências. Schroder foi o cestinha da equipe, com 24 pontos. Pelo Magic, o destaque foi Dwayne Bacon, responsável por 26 pontos e oito rebotes.

Com o segundo triunfo consecutivo, os Lakers mantêm a busca pelas primeiras posições da Conferência Oeste. Na quarta posição, soma 30 vitórias e 17 derrotas. Já o Magic faz uma das piores campanhas da competição até agora. É apenas o 14º e penúltimo colocado da Conferência Leste, com 15 vitórias e 31 revezes.

Ainda na noite de domingo, os Lakers confirmaram a contratação do pivô Andre Drummond, presente duas vezes no All-Star Game. O experiente jogador chega para compensar em parte as ausências de LeBron e Davis, que já deve retornas nas próximas partidas – LeBron terá uma recuperação mais lenta.

Pela mesma rodada, Portland Trail Blazers e Toronto Raptors fizeram o jogo mais movimentado do dia. Em Toronto, os visitantes venceram por 122 a 117 em partida com quatro jogadores registrando “double-double”.

Pelos Trail Blazers, Damian Lillard foi o destaque, com 22 pontos e 11 assistências. Robert Covington, por sua vez, contribuiu com 13 pontos e 12 rebotes. O cestinha do time foi CJ McCollum, com 23 pontos.

Pelos Raptors, OG Anunoby e Chris Boucher foram os responsáveis por registrarem dois dígitos em dois fundamentos diferentes. O primeiro ajudou com 19 pontos e 10 rebotes, enquanto o segundo anotou 18 pontos e 11 rebotes. Pascal Siakam marcou ainda 26 pontos e oito rebotes.

O Portland Trail Blazers ocupa o sexto lugar do Oeste, com 28 vitórias e 18 derrotas. Longe de repetir as boas campanhas dos últimos anos, o Toronto Raptors figura em 11º lugar no Leste, com retrospecto exatamente oposto ao adversário deste domingo: 18 triunfos e 28 derrotas.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Charlotte Hornets 97 x 101 Phoenix Suns

Toronto Raptors 117 x 122 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 126 x 102 Atlanta Hawks

Los Angeles Lakers 96 x 93 Orlando Magic

