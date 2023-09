Sem jogar há três meses, colombiano Morelos quer estrear no Santos contra o Cruzeiro

Alfredo Morelos tem apenas 1,77m de altura, mas adora jogar como centroavante. Acostumado a marcar muitos gols, o atacante colombiano foi apresentado oficialmente nesta terça-feira e já quer estrear pelo Santos contra o Cruzeiro, quinta-feira, mesmo sem atuar há quase quatro meses. O reforço se colocou à disposição do técnico Diego Aguirre para tirar o time da zona de rebaixamento.

O reforço recebeu a camisa 22 do coordenador de futebol, Alexandre Gallo, e mostrou personalidade em sua apresentação. Depois de sete temporadas no Rangers, da Escócia, no qual anotou 125 gols, ele chegou falando em mostrar todo seu potencial para reerguer o clube.

Com Marcos Leonardo, Furch e Max Silvera como concorrentes para a posição de centroavante, o colombiano disse que não vê problema em atuar pelas pontas ou ao lado de um dos centroavantes. “Posso jogar como 9 isolado, com alguém ao lado ou em outra posição, independentemente onde o treinador me coloque, só ou com um goleador a meu lado, farei o máximo para que as coisas deem certo.”

Sem conseguir realizar o desejo de permanência na Europa, mostrou-se honrado com a interesse santista. “Estou muito feliz de estar no Santos, um clube muito grande. Chego com muita expectativa e gana de fazer as coisas boas. O grupo me recebeu muito bem, e agora é retribuir em campo”, disse, ansioso por voltar a jogar.

A última partida de Morelos foi em maio, o que para ele não é problema. Mesmo ainda longe dos 100% fisicamente, ele só pensa em ajudar em campo. “Estou contente de estar aqui, sabemos que (o Brasileirão) é uma competição complicada, mas temos de fazer as coisas boas. É tratar de repetir o que fiz na Europa, e me marcar com gols. Sabemos que há um processo (de condicionamento), mas vou trabalhar e fazer coisas boas para ajudar os companheiros. Agora é só pensar em Santos, minha primeira opção no Brasil. Também posso atuar como segundo atacante, e chego com essa ambição de ajudar o Santos a sair dessa situação.”

Na última temporada, por causa de uma grave lesão muscular, foram poucos jogos na equipe titular do Rangers e, mesmo assim, Morelos anotou 12 gols. Recuperado, ele garante que não terá problemas de adaptação na nova casa.

“Não joguei muito por causa de uma lesão complicada, fiz somente 12 gols, e foi uma sensação irritante. Mas já fui muito bem na Liga Europa e quero trazer essa experiência ao Santos”, afirmou. “Venho com mentalidade de ajudar, estou aqui há uma semana, treinando forte para estar pronto o mais rápido possível. São três meses fora, mas continuei treinando e estou à disposição do técnico. Somando três pontos saímos do fundo da tabela.”

CASA CHEIA

O Santos informou nesta terça-feira que todos os 11 mil ingressos colocados à venda para o jogo com o Cruzeiro – sem contar os 4 mil disponíveis para proprietários de cadeira cativas e camarotes – foram comercializados.