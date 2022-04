Sem Jobson, Santos divulga lista de inscritos na Copa Sul-Americana

O Santos anunciou neste domingo a lista de jogadores inscritos para a Copa Sul-Americana. Dos 50 nomes possíveis, 49 foram preenchidos pelo técnico Fabián Bustos. A principal ausência foi a de Jobson, que vinha se recuperando de lesão e pode deixar o clube nos próximos dias.

A saída de Jobson deve se dar pelo desejo do treinador em trabalhar com um grupo enxuto. O jogador foi importante em 2020, quando foi um dos destaques do elenco que terminou com o vice-campeonato da Libertadores. No total, foram 44 jogos com a camisa alvinegra e três gols marcados.

Além dos atletas considerados titulares nesta reta final do Paulistão, Fabián Bustos abriu espaço para mais jogadores das categorias de base do clube. Dentre os nomes está o de Wesley Patati, nome importante no vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A estreia do Santos na Copa Sul-Americana é diante do Banfield, na terça-feira, às 19h15, no estádio Florencio Sola, na Argentina. Estão também no Grupo C: Unión La Calera, do Chile, e Universidad de Quito, do Equador.

Confira os nomes abaixo:

1. Edu Araújo

2. Luiz Felipe

3. Felipe Jonatan

4. Eduardo Bauermann

5. Willian Maranhão

6. Sandry

7. Carlos Sánchez

8. Jhojan Julio

9. Marcos Leonardo

10. Ricardo Goulart

11. Ângelo

12. Rwan Seco

13. Madson

14. Rodrigo Fernández

15. Angulo

16. Velázquez

17. Vinícius Balieiro

18. Andrey Quintino

19. Léo Baptistão

20. Pirani

21. Lucas Barbosa

22. John

23. Marcos Guilherme

24. Cadu

25. Vinícius Zanocelo

26. Robson Reis

27. Auro

28. Kaiky

29. Camacho

30. Lucas Braga

31. Diógenes

32. Derick

33. Maicon

34. João Paulo

35. Fernandinho

36. Ivonei

37. Jair

38. João Victor

39. Matheus Nunes

40. Bruno Oliveira

41. Zabala

43. Nycollas

44. Lucas Pires

45. Pedrinho Scaramussa

46. Rafael Moreira

47. Renyer

48. Victor Michell

49. Wesley Patati

50. Mazoti