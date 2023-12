Sem Jason Tatum, Boston Celtics faz 144 pontos e derrota Sacramento Kings na NBA

Líder da Conferência Leste da NBA, com 21 vitórias em 27 jogos, o Boston Celtics teve mais uma exibição de gala ao derrotar o Sacramento Kings por 144 a 119, sem o seu astro, Jason Tatum, e com cinco jogadores marcando 20 ou mais pontos: Derrick White, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis, Jrue Holiday e Payton Pritchard.

No início da partida, parecia que os Celtics iriam sentir falta de Tatum, tanto que os Kings venceram o primeiro tempo por 41 a 38, mas o líder da Conferência Leste se encontrou dentro da partida e realizou um ótimo trabalho de equipe para se reabilitar no torneio após ter perdido para o Golden State Warriors.

Na liderança da Conferência Oeste, o Minnesota Timberwolves não teve a mesma sorte e acabou sendo derrotado pelo Philadelphia 76ers por 127 a 113, com destaque para a grande atuação do camaronês Joel Embiid, que foi o cestinha da partida com 51 pontos. Ele ainda pegou 12 rebotes e deu três assistências.

Ele foi extremamente decisivo para a vitória dos 76ers, que foram constantes em toda a partida, mas decretou realmente o triunfo no quarto tempo, quando foi muito superior ao adversário. Com isso, acabaram se recuperando da derrota sofrida diante do Chicago Bulls.

O ex-time de Michael Jordan, inclusive, está embalado. O Chicago Bulls derrotou o Los Angeles Lakers por 124 a 108. O principal destaque da partida foi DeMar DeRozan, com 27 pontos, sete rebotes e nove assistências.

Apesar da surpreendente vitória sobre os Lakers, o Chicago Bulls ocupa apenas o 11º lugar da Conferência Leste, com apenas 12 triunfos em 27 partidas.

Confira os resultados desta quarta-feira:



Indiana Pacers 144 x 113 Charlotte Hornets

Orlando Magic 106 x 115 Miami Heat

Philadelphia 76ers 127 x 113 Minnesota Timberwolves

Cleveland Cavaliers 124 x 116 Utah Jazz

Toronto Raptors 104 x 113 Denver Nuggets

Brooklyn Nets 102 x 121 New York Knicks

Houston Rockets 127 x 134 Atlanta Hawks

Chicago Bulls 124 x 108 Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks 111 x 120 Los Angeles Clippers

Sacramento Kings 119 a 144 Boston Celtics

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:



Detroit Pistons x Utah Jazz

Cleveland Cavaliers x New Orleans Pelicans

Chicago Bulls x San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies x Indiana Pacers

Milwaukee Bucks x Orlando Magic

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers x Washington Wizards