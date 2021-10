02 out 2021 às 12:45 • Última atualização 02 out 2021 às 14:09

Esporte Sem Haaland, Dortmund se recupera, bate Augsburg e cola no líder Bayern no Alemão

O Borussia Dortmund sonha acabar com o reinado do Bayern de Munique no Campeonato Alemão. Mas, para isso, precisa desperdiçar o mínimo de pontos possível. Depois de derrota para o Borussia Moenchengladbach, o time de Haaland se recuperou neste sábado, com 2 a 1 no Augsburg, encostando no líder.

O jogo no Signal Iduna Park, em Dortmund, ficou marcado pelas inúmeras chances desperdiçadas pelos donos da casa e pela 100ª assistência de Reus com a camisa aurinegra. O meia alemão foi o responsável pelo passe para o gol decisivo de Brandt.

O astro Haaland não jogou e coube a Reus conduzir o time. O meia teve boa participação no confronto, com participação importante no segundo gol do Dortmund, que subiu para os 15 pontos, um atrás do Bayern, que ainda neste domingo, diante do Einthacht Frankfurt.

Sem Haaland, Rafael Guerreiro assumiu a cobrança de pênalti, logo aos 10 minutos, e colocou o Borussia na frente. Mas o Augsburg surpreendeu e empatou com Zeqiri, aos 35. Os visitantes voltaram do intervalo ousados. Estavam buscando a virada e acabaram vendo um contragolpes perfeito se tornar 2 a 1 para o time da casa.

Reus pegou a bola na entrada da área e tocou para Hazard, que arrancou, se livrou do carrinho do marcador com um “balão” e devolveu ao meia, que serviu Brandt. O chute forte no canto resgatou a festa no Iduna Park.

O Dortmund poderia ter ampliado se caprichasse nas chances criadas uma atrás da outra. Reus perdeu gol claro. O placar não foi mudado até o fim, para festa e reabilitação do Borussia Dortmund.

Já o Wolfsburg perdeu o rumo após início muito bom no Alemão. Depois de liderar com quatro vitórias seguidas, somou sua terceira derrota neste sábado ao cair, em casa, com 3 a 1 para o Borussia Moenchengladbach. Outros jogos: Hertha Berlim 1 x 2 Friburgo e Stuttgart 3 x 1 Hoffenheim.