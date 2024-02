Sem Gui Santos, seleção masculina de basquete é convocada para Eliminatórias da AmeriCup

Sob o comando de Helinho Garcia, a seleção brasileira masculina de basquete foi convocada para as Eliminatórias da AmeriCup de 2025. A lista não contou com Gui Santos, o único brasileiro que atua na NBA, pelo Golden State Warriors. No entanto, consta com nomes como os de Bruno Caboclo, do Partizan, e de Yago Mateus, do Estrela Vermelha, ambos da Sérvia.

A convocação é para os dois primeiros confrontos do Brasil no torneio, ambos contra o Paraguai. O duelo do dia 23 de fevereiro (sábado) acontece em São Paulo, às 19h (horário de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques, do Corinthians. E, no dia 26 (terça-feira), a delegação brasileira vai até Assunção encarar os paraguaios, no mesmo horário.

“É sempre muito bom voltar à seleção, ainda mais para jogar no Brasil. Feliz por rever o grupo e a torcida. E, num momento importante, meses antes do Pré-Olímpico”, disse Bruno Caboclo.

A aposta da seleção brasileira foi mesclar uma equipe experiente com jovens valores. Bruno Caboclo, Yago, Georginho, Didi e Lucas Dias têm Copa do Mundo no currículo. Elinho, Jaú, Alexey, Márcio e Fuzaro já estiveram em outras convocações da atual gestão. Zu Júnior, Daniel Onwenu, Mãozinha e Ruan ganham chance no grupo adulto, visando possivelmente a Olimpíada.

Conforme a preparação, a equipe será comandada por Helinho Garcia, que terá como auxiliar Demétrius Ferraciú. O treinador principal do Brasil, Gustavo De Conti, continuará na preparação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O Brasil está no Grupo B das Eliminatórias da AmeriCup. Além do Paraguai, enfrentará Uruguai e Panamá. Os jogos contra os dois últimos adversários da chave serão em novembro e, depois, em fevereiro de 2025. Os três melhores classificados garantem vaga na AmeriCup.

Confira a lista dos jogadores convocados:

Elinho Corazza (Corinthians), Yago Mateus (Estrela Vermelha/Sérvia), Alexey Borges (Capitanes/México), Georginho (Ratiopharm Ulm/Alemanha), Didi Louzada (Flamengo), Zú Júnior (Sesi Franca), Daniel Onwenu (Corinthians), Danilo Fuzaro (Minas), Gabriel Jaú (Flamengo), Bruno Caboclo (Partizan/Sérvia), Lucas Dias (Sesi Franca), Márcio (Sesi Franca), Mãozinha (Capitanes/México) e Ruan (Capitanes/México).