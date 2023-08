Esporte Sem Firmino, Al-Ahli vê o brasileiro Ibañez marcar em vitória no Campeonato Saudita

Os jogadores brasileiros continuam se destacando no Campeonato Saudita. Nesta quinta-feira, em jogo pela segunda rodada, o zagueiro Ibañez, revelado pelo Fluminense, abriu o caminho da vitória do Ah-Ahly, que não contou com Roberto Firmino, desfalque por causa de uma lesão muscular. Mesmo fora de casa, a equipe fez 3 a 1 sobre o Al-Khaleej.

Depois de estrear com show de Firmino, dono de hat-trick nos 3 a 1 diante do Al-Hazm, o técnico Matthias Jaissle foi obrigado a dar “descanso” ao brasileiro para evitar que as dores na coxa se transformem em grave lesão. O capitão foi o único desfalque, contudo.

Com todos os demais contratados em campo, Mendy, Kessié, Ibañez, Mahrez e Saint-Maxinin em campo, o Al Ahli se impôs e não demorou a abrir o placar. Invertida de bola da direita para a esquerda e Alioski toca para dentro da área, Ibañez aparece de surpresa e, com voleio, abre o placar logo aos 8 minutos. Na comemoração, o brasileiro fez um coração para a torcida.

Antes do intervalo, foi a vez de outro reforço aparecer. Nova jogada pela direita e Al-Rashidi cruzou para trás. Mahrez recebeu livre e bateu de primeira para ampliar. Celebrou com abraço de gratidão ao companheiro pelo passe preciso.

Após o intervalo, Hamzi diminuiu, recolocando os donos da casa na partida. O placar ficou aberto até o último lance, com oportunidades de ambos os lados. Aos 11 minutos dos acréscimos, Nabit definiu com cavadinha tirando do goleiro.