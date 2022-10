Sem festa na volta, Fla desembarca no Galeão e Gabigol é ovacionado à distância

Em uma situação totalmente atípica, já que os torcedores foram impedidos de se mobilizar para receber os atletas por conta das eleições, a delegação do Flamengo desembarcou no aeroporto do Galeão na manhã deste domingo. À distância, alguns fãs observaram, de longe, a saída dos atletas tricampeões da América. O mais festejado nessa rápida recepção foi Gabigol, autor do gol da vitória de 1 a 0 sobre o Athletico-PR neste sábado, em jogo realizado em Guayaguil, no Equador.

O vice-presidente de futebol Marcos Braz apareceu com o cobiçado troféu da competição e provocou euforia dos adeptos: “Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar.” No caminho para o carro, o dirigente fez um aceno para os flamenguistas. O presidente Jair Bolsonaro também esteve no local para recepcionar os jogadores.

O voo de volta trouxe também, além dos atletas e integrantes da comissão técnica, familiares dos jogadores que acompanharam a delegação na preparação para a decisão contra o time paranaense.

Com o objetivo cumprido de conquistar os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores no mês de outubro, o Flamengo agora vai se preparar para as partidas que restam do Campeonato Brasileiro. O time carioca ocupa a terceira colocação na competição com 61 pontos.

O próximo compromisso é uma revanche da decisão da Copa do Brasil. Na quarta, flamenguistas e corintianos voltam a se encontrar no Maracanã. Após o confrontos contra os paulistas, o rubro-negro enfrenta o Coritiba e o Juventude como visitante e encerra a sua participação diante do Avaí, no próximo dia 13.

Sem chances de conquistar o título do torneio, o técnico Dorival Júnior deve antecipar as férias da maioria dos jogadores titulares. A tendência é que ele use o time alternativo para as partidas que faltam do Nacional