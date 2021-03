Sem dificuldades, Manaus e Santa Cruz goleiam e avançam na Copa do Brasil

Sem maiores dificuldades, Manaus-AM e Santa Cruz-PE golearam fora de casa, nesta sexta-feira, e também avançaram à segunda fase da Copa do Brasil. O time amazonense aplicou 4 a 1 no Jaraguá-GO, enquanto a equipe pernambucana fez 4 a 0 no Ypiranga-AP.

As duas partidas foram realizadas no estado do Rio de Janeiro porque atividades não essenciais estão proibidas pelos governos de Goiás e Amapá. Mesmo em campo neutro, Manaus-AM e Santa Cruz-PE ainda tinham a vantagem do empate por estarem mais bem colocados no ranking da CBF.

No estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), o Santa Cruz-PE contou uma boa tarde inspirada do artilheiro Pipico, autor de dois gols, para golear o Ypiranga-AP, por 4 a 0. Os outros gols foram marcados por Alan Cardoso e Chiquinho. O adversário da segunda fase será o Cianorte-PR, no Paraná.

Com três gols de Vanilson, o Manaus-AM fez 4 a 1 no Jaraguá-GO, no Estádio Laranjão, em Nova Iguaçu (RJ), e garantiu a classificação para encarar o Bahia, em Salvador-BA, na segunda fase.

Na segunda fase, os classificados serão decididos em jogo único com mando de campo sorteado previamente. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

Confira os jogos desta semana pela 1ª fase da Copa do Brasil:

QUINTA-FEIRA

Porto Velho-RO 0 x 1 Ferroviário-CE

Palmas-TO 0 x 1 Avaí-SC

SEXTA-FEIRA

Ypiranga-AP 0 x 4 Santa Cruz-PE

Jaraguá-GO 1 x 4 Manaus-AM

SÁBADO

15h30

Goianésia-GO x CRB-AL