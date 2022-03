Sem descanso, Santos inicia preparação para ‘decisão’ contra a Ferroviária

Com calendário apertado por conta do adiamento do jogo contra a Ferroviária para a próxima quarta-feira, o Santos voltou aos treinamentos em Itu já nesta segunda, um dia após a derrota no clássico para o Palmeiras. Os jogadores que iniciaram a última partida, no entanto, realizaram apenas um treino regenerativo.

As atividades aconteceram no gramado do Otho Hotel, em Itu, e os trabalhos com bola ficaram apenas para os jogadores reservas ou que não atuaram durante os 90 minutos no clássico. Os reservas fizeram trabalho técnico com foco em posse de bola, trocando passes em espaço reduzido. Os goleiros também participaram de um trabalho visando a decisão da próxima quarta-feira.

O Santos realiza mais um treinamento na tarde desta terça-feira e a expectativa é de que o técnico Fabián Bustos defina o time titular somente após a atividade. John, Madson, Felipe Jonatan, Carlos Sánchez e Kevin Malthus continuam se recuperando de lesões e serão desfalques para o jogo diante da Ferroviária.

O Santos chegou a viajar para Araraquara e até a entrar em campo no início do mês de março, mas a partida contra a Ferroviária foi adiada por falta de luz na Arena Fonte Luminosa, após fortes chuvas. O jogo, que acontece no mesmo local nesta quarta-feira, às 19h, ganhou caráter decisivo para os dois times, tanto na busca por uma classificação na última rodada quanto na luta para evitar um possível rebaixamento.

Santos e Ferroviária estão empatados com 10 pontos e o vencedor do duelo já garantirá vaga na elite do Campeonato Paulista da próxima temporada. São dois pontos a mais que a Ponte Preta, primeiro time na zona de rebaixamento. Além disso, uma vitória no jogo desta quarta mantêm vivas as chances de classificação para os dois times. O Santos é o terceiro colocado do Grupo D e disputa uma vaga com o Santo André, que está em segundo e possui 12 pontos.

O jogo é ainda mais fundamental para o alvinegro da baixada santista porque o técnico Fabián Bustos segue em busca da primeira vitória no comando do time. O treinador argentino comandou o Santos em dois jogos até o momento. Pela Copa do Brasil, o técnico garantiu classificação nos pênaltis após empate no tempo normal contra o Fluminense do Piauí. Pelo Paulistão, Bustos foi derrotado no clássico contra o Palmeiras.

O Santos finaliza sua campanha na fase de grupos do Paulistão no próximo domingo em confronto contra o Água Santa na Vila Belmiro. O jogo terá início às 16h, assim como todos os outros sete duelos da 12ª rodada.