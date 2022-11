Sem credencial, Agüero é barrado em treino da Argentina: “Estranho”

Sergio Agüero poderia estar com a delegação da Argentina na Copa do Mundo. No entanto, se viu obrigado a se aposentar por causa de problemas cardíacos. Apesar disso, foi ao Catar e tentou visitar seus companheiros de equipe antes da estreia diante da Arábia Saudita. Mas a tentativa acabou sendo frustrada, já que o ex-jogador foi barrado por não possuir credencial.

“É estranho que não te deem uma credencial rapidamente. Já estive na seleção e eles dão credencial rápido. Nunca fiz mal a ninguém. Sempre me comportei bem. É meio estranho. Me incomoda que os outros cheguem e no mesmo dia estão lá. Mandei uma mensagem. Se eles não querem que eu vá, tudo bem, mas me falem na cara”, avisou Agüero, ao programa do comediante Jero Freixas.

O atacante demonstrou em mais uma oportunidade não entender o motivo que o levou a ser barrado. “Ainda não consegui ver a seleção. Está tudo meio estranho. Não é que eles não me deixaram. Supostamente você tem que ter uma credencial para passar. Parece meio estranho para mim. Parece-me estranho que demore três ou quatro dias. Falo, pergunto, vem de cima. Depois vejo que estão outros lá dentro”, completou.

Apesar da situação, Agüero expôs todo o seu apoio para seus ex-companheiros de seleção: “Sempre apoiei totalmente a Argentina e, principalmente, esta Seleção que representa a todos nós. Sabemos que eles darão tudo por esta camisa que tanto amamos. E como disse Leo (Messi), estaremos caminhando todos juntos”, finalizou.

Agüero chegou a ser convidado para visitar a seleção da Espanha, mas adiou o convite justamente por ainda não ter se encontrado com seus companheiros de Argentina. O atacante tem identificação com o país, justamente por ter encerrado sua carreira prematuramente no Barcelona, time com mais jogadores convocados na Copa do Mundo, sendo oito na própria equipe espanhola.

O ex-atacante tem 34 anos e mais de 100 jogos com a camisa da Argentina. Ele estaria no plantel caso não apresentasse problemas cardíacos. É ídolo também do Manchester City.