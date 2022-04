Sem campeão, Ucrânia antecipa fim do campeonato nacional devido à guerra

Prejudicados pela invasão da Rússia, os clubes da Ucrânia decidiram antecipar o fim do Campeonato Ucraniano. A competição foi finalizada sem a definição de um campeão, mas com equipes classificadas para as competições continentais da próxima temporada europeia.

“A classificação do dia 24 de fevereiro de 2022 será a classificação final da temporada 2021-2022, mas o título não será atribuído. Esta decisão será submetida ao comitê executivo da Federação Ucraniana de Futebol”, explicou em comunicado a Premier League Ucraniana (UPL), que organiza o Campeonato Ucraniano.

No dia 24, data do início da invasão russa na Ucrânia, a liderança da tabela pertencia ao Shakhtar Donetsk, com 47 pontos, seguido pelo Dínamo de Kiev, com 45. Se não pode celebrar o título, ao menos o Shakhtar tem garantida a vaga na próxima Liga dos Campeões, assim como o rival da capital.

As classificações de ambos os times ainda precisam ser confirmadas. Inicialmente, o campeão ucraniano entra nos playoffs da Liga dos Campeões, fase imediatamente anterior aos grupos. O Shakhtar, portanto, precisaria vencer um confronto de mata-mata, em agosto, para entrar na fase de chaves.

Mas é possível que o time entre diretamente, herdando vaga de um clube russo. Antes do conflito, a Rússia garante ao seu campeão nacional a classificação direta, que ficaria com o Zenit St. Petersburg. A Uefa suspendeu todos os clubes russos de suas competições na atual temporada e ainda não se manifestou como procederá na próxima.

Entre os demais clubes ucranianos, o terceiro colocado Dnipro deve ganhar a vaga na próxima Liga Europa, entrando nos playoffs, em agosto. Zorya Luhansk e Vorskla Poltava terminaram a competição na quarta e quinta colocações, respectivamente. E devem se classificar para a Liga Conferência, terceiro torneio continental mais importante da Europa.

Sem poderem jogar em solo ucraniano desde o fim de fevereiro, os clubes ucranianos vêm disputando amistosos com rivais da Europa em outros países nos últimos meses. Grande parte dos times sofre com limitações em seus elencos porque muitos jogadores decidiram deixar o país, principalmente os estrangeiros.