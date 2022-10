‘Sem a Fiel, o Corinthians não joga!’, diz Duílio Monteiro

O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, saiu em defesa da torcida do time neste sábado, horas depois da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de suspender o jogo contra o Goiás, em Goiânia, na noite deste sábado, pelo Brasileirão. Ao mesmo tempo, ele lamentou o adiamento do confronto.

“Sem a Fiel, o Corinthians não joga!”, disse o presidente, nas redes sociais. “Lamentável um jogo adiado, mas seria inadmissível ter jogo nesse cenário. A Fiel tem direito de estar em QUALQUER estádio que o Corinthians jogue! Agradecemos ao STJD a suspensão da partida em Goiás até que tudo se resolva. Vai Corinthians!”.

Mais cedo, o STJD decidiu suspender a partida, que estava marcada para começar às 19 horas deste sábado, no estádio da Serrinha. A decisão acabou atendendo a uma demanda do Corinthians, que estava insatisfeito por não poder contar com torcida visitante no jogo em Goiânia.

A proibição foi determinada pelo Tribunal de Justiça de Goiás, que temia eventual confronto entre torcidas durante a partida. Sem poder ter seus torcedores nas arquibancadas, o Corinthians acionou a Justiça desportiva e foi bem-sucedido.

“O Corinthians reforça sua posição intransigente na luta permanente por seus direitos e pela presença da Fiel Torcida em todos os jogos da equipe, por qualquer competição e aguardará novas orientações do tribunal desportivo a respeito da partida suspensa”, registrou o clube, em comunicado.

Poucas horas após a decisão anunciada pelo presidente do STJD, a CBF avisou publicamente que estava acatando a determinação. “A CBF cumpre a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que suspendeu a realização de Goiás x Corinthians, marcado para a noite deste sábado (15), no estádio da Serrinha às 19h.”