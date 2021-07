Seleção Olímpica altera programação e vai para a Sérvia antes de ir para Tóquio

O estado de emergência decretado em Tóquio na última quarta-feira fez a seleção olímpica do Brasil alterar sua programação para a disputa dos Jogos Olímpicos. Com isso, a delegação voltará à Sérvia para realizar a segunda etapa da última fase de preparação. O grupo embarcará para Belgrado neste domingo, às 17h, em voo fretado partindo do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

A CBF foi comunicada pelo COB e o Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio que não seria mais possível realizar a agenda de treinamentos do Brasil naquele país entre os dias 11 e 16. A delegação só estará autorizada a treinar em Tóquio a partir do dia 17, quando a equipe passará a utilizar os locais oficiais da competição.

A seleção olímpica esteve na Sérvia, em junho, quando fez amistosos preparatórios para a Olimpíada diante da equipe local e de Cabo Verde. O Brasil ficará novamente hospedada na cidade de Novi Sad, cerca de 40 minutos de Belgrado, e realizará os treinamentos no estádio Karadorde, do FK Vojvodina.

Na programação está previsto um jogo preparatório no dia 15, o último antes da estreia contra a Alemanha nos Jogos de Tóquio, no dia 22 de julho. A delegação brasileira embarcará em definitivo para o Japão no dia 16.

Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli se juntarão ao grupo na Sérvia assim como Richarlison e Douglas Luiz, os dois disputam a final da Copa América com a seleção principal neste sábado.