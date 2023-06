Seleção masculina reage após derrota e derruba líder EUA na Liga das Nações

Após sofrer sua primeira e dolorosa derrota na Liga das Nações, a seleção brasileira masculina de vôlei reagiu rapidamente na competição. Jogando novamente na cidade canadense de Ottawa, os comandados do técnico Renan Dal Zotto derrubaram neste domingo os Estados Unidos, então líderes da Liga, por 3 sets a 1, com parciais de 25/19, 21/25, 25/15 e 25/21.

O triunfo fez o Brasil se reaproximar dos primeiros colocados da tabela. Agora o time nacional ocupa o quinto lugar, com os mesmos nove pontos de Eslovênia, Argentina e EUA, que levam ligeira vantagem nos critérios de desempate. A ponta agora é do Japão, com 12 pontos.

A seleção vinha de dura derrota para Cuba, por 3 a 2, no sábado. O time cubano, estreante na Liga das Nações, vinha de três revezes consecutivos e era uma das piores equipes do campeonato.

Depois do fraco resultado, Dal Zotto voltou a fazer mudanças no time brasileiro. Começou a partida com Judson e Honorato, nas vagas de Flavio e Adriano. Alan, desfalque na partida passada, voltou ao time após reclamar de dores musculares. Os demais titulares foram Bruninho, Otávio, Lucarelli e Thalles.

Os destaques do time nacional foram Lucarelli, autor de 19 pontos, e Alan, com 17. O central Judson também foi bem, em sua estreia na competição. Pela equipe americana, Jake Hanes e Cody Kessel anotaram 11 pontos cada.

O confronto com os EUA foi o último da seleção nesta semana. A equipe voltará à quadra somente no dia 20 para duelar com a Bulgária, em Orleans, na França. Os adversários seguintes serão Japão, Eslovênia e França. A Liga das Nações volta na próxima semana com a disputa das seleções femininas.