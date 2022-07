Seleção masculina perde de virada dos EUA e é eliminada da Liga das Nações

Atual campeã da Liga das Nações, a seleção brasileira masculina de vôlei foi eliminada nas quartas de final da atual edição do campeonato, nesta quarta-feira. Com desfalques, o time comandado pelo técnico Renan Dal Zotto fez exibição irregular e levou uma dura virada dos Estados Unidos por 3 sets a 1, com parciais de 20/25, 25/22, 25/23 e 25/17, em Bolonha, na Itália.

O time nacional vinha em bom ritmo na competição, com a segunda melhor campanha da primeira fase – atrás justamente dos EUA, que eram um dos favoritos ao título desde a fase anterior. Os brasileiros vinham de dez vitórias e duas derrotas. Mas acabaram sofrendo o terceiro revés justamente na fase final, eliminatória.

Com a derrota, o Brasil está eliminado da Liga das Nações ainda na fase de quartas de final. Já a equipe americana avançou às semifinais, quando enfrentarão o vencedor de Polônia x Irã – este confronto está marcado para esta quinta-feira.

Em Bolonha, a seleção brasileira fez um grande primeiro set, mas começou a colecionar erros em todos os fundamentos a partir da segunda parcial. As falhas em série permitiram o crescimento do time americano, que passou a se encaixar cada vez mais a cada set. Defalco Torey foi o grande nome do time americano, com 17 pontos. O maior pontuador da partida foi Leal, com 18. Lucarelli contribuiu com 16.

Escalado sem surpresas, com Leal, Lucarelli, Darlan, Flávio, Isac e Bruninho, além do líbero Thales, a seleção começou na frente, se impondo em quadra enquanto a equipe americana ainda tentava se encontrar no confronto. Leal e Lucarelli comandavam os ataques brasileiros.

O segundo set contou com roteiro totalmente diferente. Os americanos “acordaram” na partida e lideraram o placar do início ao fim da parcial. Chegaram a abrir 16/11 diante de erros bobos do Brasil na defesa e no ataque. Aproveitando cada oportunidade, a seleção americana empatou o confronto.

O terceiro set foi de altos e baixos para a equipe brasileira. Os comandados de Renan Dal Zotto começaram bem, abrindo 11/07. Mas permitiram a reação americana num duelo equilibrado ponto a ponto. A virada veio com 22/21. Com dificuldades, os brasileiros não conseguiram reagir e perderam a parcial por 25/23.

Perdendo por 2 sets a 1, o Brasil precisava vencer o quarto set para empatar o confronto e forçar o tie-break. Porém, os americanos voltaram à quadra decididos a resolver a partida em apenas quatro parciais. Esbanjando confiança, construíram uma boa vantagem aos poucos, abrindo até 11/4.

Quando o placar exibia 16/13, a seleção brasileira esboçou reação. Diminuiu a diferença para apenas dois pontos e manteve a perseguição até que os americanos voltaram a deslanchar no set e no jogo, selando a vitória e a classificação.