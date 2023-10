Seleção masculina de vôlei bate México e enfrenta Cuba por vaga na semifinal

A seleção masculina de vôlei não tomou conhecimento do México e conquistou a segunda vitória no Pan de Santiago ao vencer por 3 sets a 0, parciais de 25/13, 25/15 e 25/20, com destaque novamente para Darlan, maior pontuador da partida, com 15.

O Brasil foi para o primeiro set com a equipe titular e passeou contra Cuba, com direito a Darlan fazendo três aces consecutivos. O segundo set teve o mesmo panorama, com domínio da seleção brasileira, que levou com extrema facilidade.

Brasil venceu o México com facilidade nesta terça-feira – Foto: Alexandre Loureiro / COB

Sob a batuta de Darlan, o Brasil conseguiu fechar o terceiro set por 25/20, apesar da dificuldade imposta pelo México, muito por causa dos testes realizados pela seleção brasileira durante a partida.

“Vencemos os dois jogos que fizemos, mas temos que pensar jogo a jogo para melhorarmos cada vez mais. A partida contra Cuba é importantíssima para o crescimento desses atletas. Vamos buscar os 100% na fase classificatória, buscando melhorar a performance dos jogadores nessa nova caminhada na seleção”, disse o técnico Giuliano Ribas, o Juba.

O Brasil pode avançar direto para a semifinal do torneio se vencer Cuba, em duelo marcado para esta quarta-feira, às 10h30 (horário de Brasília).

A seleção brasileira não conquista o ouro nos Jogos Pan-Americanos desde Guadalajara-2011, no México. A Argentina é a atual bicampeã do torneio.

“Vai ser um jogo dificílimo. Cuba é muito forte no ataque. Vamos tentar anular o saque e fazer um jogo com velocidade. Precisamos fazer um ótimo trabalho de marcação. Que vença a melhor equipe, mas o Brasil está muito bem preparado”, afirmou o líbero Maique.