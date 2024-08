Seleção masculina de vôlei atropela Egito com show de Darlan e se classifica em Paris-2024

A seleção brasileira masculina de vôlei contou com uma grande atuação de Darlan e confirmou o favoritismo ao ganhar do Egito por 3 sets a 0, com parciais de 25/12, 25/13 e 25/16, nesta sexta-feira, na Olimpíada. O resultado garantiu o Brasil na fase de quartas de final apesar das duas derrotas seguidas no começo da campanha em Paris-2024.

A primeira vitória da equipe nestes Jogos foi incontestável. Diante de um adversário frágil, o Brasil atropelou, com destaque para o oposto Darlan, que terminou com 15 pontos. No Grupo B, o Brasil ficou atrás de Itália e Polônia, para quem perdeu nas duas primeiras rodadas, e garantiu classificação como um dos dois melhores terceiros colocados.

O primeiro set refletiu bem a superioridade do Brasil. Aproveitando a fragilidade do Egito, que cometeu muitos erros, a seleção dominou do início ao fim e ganhou por 25 a 12. Destaque para o trio formado por Darlan, Lucarelli e Leal.

A superioridade fez o Brasil voltar para o segundo set mais relaxado. Depois do Egito começar na frente, o técnico Bernardinho deu uma bronca nos jogadores e viu o Brasil reagir, com direito a seis pontos seguidos.

Diante de um adversário abatido e que continuou cometendo muitos erros, Bernardinho deu oportunidade para alguns jogadores reservas, como o oposto Alan Souza. Sem fazer esforço, a seleção brasileira ganhou 25 a 16 e sacramentou o triunfo.

Ainda sem saber quem será seu adversário, o Brasil joga na próxima segunda-feira, pelas quartas de final.