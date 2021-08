Seleção masculina de tênis de mesa vence Sérvia e está nas quartas em Tóquio

O Brasil garantiu participação nas quartas de final do torneio por equipes de tênis de mesa, neste domingo, ao derrotar a Sérvia, por 3 a 2, no Ginásio Metropolitano de Tóquio, em jogo válido pelas oitavas de final. Os brasileiros voltam a jogar nesta segunda-feira, diante dos coreanos, que bateram os eslovenos por 3 a 1.

O duelo começou com a disputa de duplas. Gustavo Tsuboi e Vitor Ishiy perderam para Zsolt Peto e Marko Jevtovic por 3 sets a 1, com parciais de 11/7, 11/9, 8/11 e 8/11, em 37 minutos de partida.

Já no primeiro duelo de simples, Hugo Calderano, sétimo do ranking mundial, sofreu mais que o esperado para derrotar o jovem Dimitrije Levajac, de 19 anos, e apenas o 287 do mundo. Foram precisos cinco sets: 11/8, 11/13, 11/5, 10/12 e 11/5, em 53 minutos de jogo.

No terceiro duelo, Gustavo Tsuboi lutou muito, mas não teve sucesso diante do estilo de Marko Jevtovic e acabou derrotado em cinco sets: 11/8, 11/8, 8/11, 6/11 e 15/13, em 58 minutos. A partir daí, o Brasil não poderia mais perder. E não perdeu.

Hugo Calderano também precisou de cinco sets para bater Zsolt Peto, em 47 minutos: 11/9, 11/4, 9/11, 9/11 e 11/8. Com isso, a decisão ficou para a quinta e última partida. E coube a Vitor Ishiy obter o triunfo mais fácil: 11/6, 11/6 e 14/12 sobre Dimitrije Levajac.