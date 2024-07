Esporte Seleção masculina de basquete bate Montenegro e estreia com vitória no Pré-Olímpico

A seleção brasileira masculina de basquete sofreu nesta terça-feira, mas estreou com vitória no Pré-Olímpico disputado em Riga, na Letônia. O time nacional superou Montenegro por 81 a 72, pelo Grupo B, sob a liderança de Bruno Caboclo, maior destaque da partida, com 25 pontos.

A vitória deixa o Brasil em vantagem na chave, que tem ainda Camarões, próximo adversário da seleção, na quinta-feira, às 13h30, pelo horário de Brasília. A disputa em Riga conta com seis seleções em busca de apenas uma vaga na Olimpíada de Paris-2024, divididos em dois grupos de três equipes.

Os dois melhores de cada chave avançarão às semifinais. E somente o campeão garantirá a vaga nos Jogos Olímpicos, que começam no dia 26 deste mês. A seleção masculina não disputa a Olimpíada desde o Rio-2016, quando tinha direito a convite por ser país-sede. A melhor colocação brasileira é a medalha de bronze tanto em Londres-1948 quanto em Roma-1960.

Em seu primeiro desafio neste Pré-Olímpico, o técnico Aleksandar Petrovic mandou a quadra Huertas, Georginho, Gui Santos, Caboclo e Felício para começar a partida. Do outro lado, as expectativas recaiam sobre o experiente Nikola Vucevic, do Chicago Bulls. Confiante, o Brasil tinha a seu favor o histórico favorável, com duas vitórias sobre Montenegro em 2019.

Quando a bola subiu, o time montenegrino não demorou para mostrar força. Aproveitando os erros de ataque do Brasil, o rival abriu 10 pontos de vantagem. Montenegro também capitalizava com facilidade o rebote ofensivo, concedido facilmente pelo time brasileiro.

A distância entre as duas equipes aumentou no começo do segundo quarto. A seleção montenegrina abriu 32/19. Porém, os brasileiros mudaram o panorama do duelo com a entrada de Raulzinho. Fluindo melhor no ataque, o Brasil diminuiu a vantagem para 35/30. O ímpeto nacional, contudo, arrefeceu logo na sequência e Montenegro finalizou o quarto com vantagem de seis pontos: 42/36.

O segundo tempo começou com novas tentativas de cestas de três pontos, sem sucesso, pelo lado brasileiro. A insistência nestes lances custou seguidas oportunidades de encostar no placar e até virar o marcador. Mesmo com tantos erros, o Brasil se aproximou e ficou a apenas dois pontos dos rivais montenegrinos, sob o comando de Bruno Caboclo.

O destaque brasileiro continuou dando as cartas no quarto final. Cada vez mais confiante em quadra, Caboclo marcou a cesta que determinou a virada brasileira em 61/59. Pela primeira vez, o time nacional liderava o placar.

E, quando o duelo ganhava em equilíbrio, a seleção começou a acertar decisivas cestas de três pontos, com Leo Meindl, Lucas Dias e Marcelinho Huertas. Com a “gordura” no marcador, o Brasil soube administrar a vantagem para sacramentar a vitória.

Caboclo terminou o jogo como o maior pontuador do confronto, com 25 acertos. Huertas anotou 17, enquanto Meindl contribuiu com 10. Pelo lado montenegrino, o destaque foi Vucevic, com 17 pontos. Marko Simonovic registrou 15.