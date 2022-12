Seleção iraniana tem recepção ‘morna’ em Teerã, após eliminação na Copa do Mundo

Eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, a seleção do Irã teve uma recepção morna em Teerã, ao desembarcar, nesta quarta-feira, após perder para os Estados Unidos e não obter vaga nas oitavas de final do Mundial. O elenco do técnico português Carlos Queiroz era aguardado por poucas dezenas de torcedores.

O atacante Sardar Azmoun afirmou na chegada que não estava feliz com o desempenho da seleção na Copa. A equipe sofre u goleada para a Inglaterra, na estreia por 6 a2, depois venceu país de Gales (2 a 0) e caiu frente aos norte-americanos (0 a 1).

Após a eliminação na Copa, gritos de “morte ao ditador”, em referência ao líder supremo do Irã, Ali

Khamenei, foram ouvidos na capital iraniana em uma amostra do descontentamento de parte da população com

a situação política do país.

O Irã vive uma onda de protestos desde a morte, em setembro, da jovem Mahsa Amini, após ser presa supostamente por ter violado o rígido código de vestimenta do país.

Os protestos tiveram apoio dos jogadores iranianos na Copa. O time não cantou o hino de seu país antes da

partida contra a Inglaterra. Horas antes do jogo contra os Estados Unidos, segundo a CNN, os atletas foram informados que suas famílias foram ameaçadas de morte.

Segundo a imprensa internacional, mais de 300 pessoas foram mortas por repressão policial por causa dos protestos. Outras duas mil foram acusadas de vários crimes por participação neles, dos quais seis foram condenados à morte.