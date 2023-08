Seleção feminina não era eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo desde 1995

A seleção brasileira feminina de futebol não era eliminada na fase de grupos de uma Copa do Mundo desde 1995. O Brasil, que participou de todas as nove edições do torneio, só havia caído na fase inicial da disputa em duas ocasiões – 1991 e 1995, justamente nos primeiros Mundiais realizados. Desde então, o time nacional chegou ao menos nas oitavas de final em todas as suas participações. Mas também nunca ganhou a Copa.

Nesta quarta-feira, a seleção empatou sem gols com a Jamaica, na última rodada da fase de grupos, e voltou a ser eliminada na fase de grupos. O time comandado por Pia Sundhage precisava vencer por qualquer placar em Melbourne, na Austrália. Antes, o Brasil goleara o Panamá por 4 a 0 e perdera da França por 2 a 1.

Na primeira edição da Copa feminina, em 1991, o Brasil até venceu o Japão, mas perdeu para os Estados Unidos e para a Suécia e ficou em terceiro lugar do Grupo B, posição que não dava direito ao ingresso na fase de mata-mata. Na época, eram apenas 12 seleções em três grupos de quatro disputando a competição. Uma curiosidade é que, na equipe europeia, Pia Sundhage, atual treinadora da seleção brasileira, era titular no meio-campo.

Em 1995, o Brasil teve sua vingança contra a Suécia em uma vitória pelo placar mínimo. Uma derrota para o Japão e uma goleada sofrida diante da Alemanha, no entanto, sacramentaram o quarto lugar no Grupo A e a consequente eliminação da equipe no torneio.

Apesar da saída precoce, a experiência no Mundial serviu como base para uma incrível geração brasileira que se formava. Na edição de 1999, Formiga, Pretinha, Michael Jackson e Sissi lideraram o Brasil para um surpreendente terceiro lugar, conquistado após vitória contra a Noruega, campeã mundial em 1995.

Em 2003 e em 2011, o Brasil chegou às quartas de final, mas acabou caindo nessa etapa. Em 2007, foi quando o time chegou mais perto do título, amargando derrota na final contra a Alemanha e conquistando o vice-campeonato. Desde 2015, a seleção brasileira não passa das oitavas de final. No Mundial do Canadá, o time de Marta foi eliminado pela Austrália e, na Copa da França, em 2019, a equipe de Pia Sundhage perdeu para as próprias anfitriãs.