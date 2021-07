Seleção feminina finaliza período de preparação nos Estados Unidos para Olimpíada

Após 20 dias intensos de preparação, a seleção brasileira feminina de futebol encerrou na noite de quarta-feira o período de treinamentos na cidade de Portland, nos Estados Unidos. Agora, a equipe segue rumo ao Japão com os Jogos Olímpicos no horizonte. Nesta quinta, o grupo deixará o estado do Oregon com destino a Tóquio.

Nestas semanas de concentração, a comissão técnica aproveitou para dar ênfase na parte tática e física da equipe. Com a escolha por Portland para acelerar o processo de adaptação, com clima quente e úmido semelhantes ao calor do verão japonês, o grupo chega em alto nível para a disputa os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

Ao longo das duas semanas de preparação, a técnica sueca Pia Sundhage contou praticamente todas as jogadoras – a exceção foi a chegada após uma semana de trabalhos das meias Angelina, Marta e da atacante Debinha, que tinham compromissos com seus clubes. Na visão da comandante, o grupo chega em alto nível para a estreia na próxima quarta-feira diante da China.

A treinadora também aproveitou para exaltar a ansiedade pela estreia. “Agora me sinto preparada. Tem sido uma jornada fantástica, dois anos, alguns jogos. Pude observar muitas jogadoras e agora estamos tão perto de jogar nossa primeira partida contra a China. Estou bem ansiosa”, destacou Pia Sundhage.

No total, foram 18 sessões de treinos no Nike World Headquarters e dois jogos-treinos diante de equipes locais de Portland. Toda a estrutura oferecida pela patrocinadora oficial das seleções brasileiras de futebol foi um importante palco para a preparação para os Jogos Olímpicos. No local, a delegação contou com dois campos de futebol, academias, salas de fisioterapia, reunião e jogos.

A partir desta sexta-feira, quando desembarcar no Japão, a seleção brasileira vira a página com foco na estreia diante da China. A primeira parada da equipe será na cidade de Sendai, entre os dias 17 e 25. A delegação ficará hospedada no Westin Sendai para a disputa dos dois primeiros compromisso contra China e Holanda. O grupo mudará de sede apenas na terceira rodada, quando enfrenta a Zâmbia, no dia 27, no Saitama Stadium. Neste período, a seleção ficará hospedada no Conrad Hotel, em Tóquio.