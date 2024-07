Seleção feminina de futebol recebe homenagem da CBF e embarca para os Jogos Olímpicos

A quarta-feira foi agitada para a delegação brasileira do futebol feminino. A seleção de Arthur Elias participou de uma cerimônia de despedida na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio, com bela homenagem, e no começo da noite embarcou para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, no qual buscará o inédito ouro.

A seleção brasileira embarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim com destino a Bordeaux, no sudoeste da França, onde ficará hospedada, fará a parte final da preparação e joga na estreia. A primeira partida em Paris-2024 será somente no dia 25 de julho, contra a Nigéria.

A CBF fez questão de mostrar todo o seu apoio e confiança às jogadoras antes do embarque, em cerimônia na Granja Comary. A grande atração foi a apresentação de 20 meninas da orquestra do projeto sociocultural “Música Para Juventude”, do Centro Cultural FESO Pro Arte, de Teresópolis. Elas fizeram uma apresentaram no hall de entrada do CT da CBF, tocando o hino nacional brasileiro como celebração de despedida.

As jovens artistas ainda entregaram bilhetes personalizados para todas as atletas, desejando-lhes sorte na Olimpíada. Após a emocionante apresentação, receberam aplausos das jogadoras, comissão técnica da seleção, funcionários da CBF e do presidente Ednaldo Rodrigues.

“Foi uma despedida emocionante. Estamos convictos de que o trabalho vem sendo muito bem conduzido pelo Arthur Elias, pela Cris Gambaré, e por todas as atletas. Vamos chegar fortes na Olimpíada”, mostrou confiança Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, que fez questão de participar da homenagem.

“Da parte da CBF, nós demos toda a estrutura possível para a seleção, com uma preparação em altíssimo nível encerrada aqui na Granja Comary nesta quarta-feira e que continuará na França a partir de amanhã. Agora é torcer e passar confiança para que jogadoras e comissão técnica possam trabalhar com tranquilidade em busca do nosso sonho olímpico”, completou o dirigente.