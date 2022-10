Seleção define última leva de observações com visitas a Richarlison e Paquetá

A CBF divulgou, nesta sexta-feira, o último cronograma de observações da comissão técnica da seleção brasileira antes da Copa do Mundo do Catar. Diferentemente dos roteiros anteriores, desta vez Tite e sua equipe de apoio não irão comparecer a jogos no Brasil. Além do acompanhamento das partidas com participação de jogadores selecionáveis, serão realizadas visitas específicas ao atacante Richarlison e ao meio-campista Lucas Paquetá.

Recuperando-se de lesões recentes, os dois jogadores serão visitados em Londres, onde ambos moram, pelo médico da seleção, Rodrigo Lasmar, e pelo auxiliar César Sampaio, nos dias 2 e 3 de novembro. Richarlison, do Tottenham, está tratando uma lesão de grau 2 na panturrilha, e Paquetá, do West Ham, sofreu uma lesão ligamentar na clavícula. A previsão de retorno, nos dois casos, é para antes da Copa, mas as situações são tratadas com cuidado.

A observação de partidas começa nesta sexta-feira, quando Cleber Xavier e Bruno Baquete acompanham o duelo entre Juventus e Empoli, pelo Campeonato Italiano, e termina dia 2 de novembro, em mais uma partida da Juve, mas pela Liga dos Campeões, contra o Paris Saint-Germain. Dessa vez, Tite e o filho Matheus Bachi estarão nas arquibancadas para observar Marquinhos e Neymar, pelo lado parisiense, e Danilo e Alex Sandro, do lado da equipe de Turim, que também conta com Bremer, atualmente se recuperando de lesão.

A comissão técnica também verá a Roma do zagueiro Ibañez enfrentar o Napoli, no dia 23 de outubro, e o Sevilla do lateral-esquerdo Alex Telles encarar o Copenhagen, dia 25. Em seguida, será a vez de assistir ao duelo entre os gigantes Barcelona e Bayern de Munique no Camp Nou, onde os olhares estarão voltados para Raphinha. Esses jogos serão acompanhados por Cleber Xavier e Bruno Baquete.

Depois disso, Tite e Matheus Bachi assumem as observações. Além de Juventus x PSG, pai e filho verão outras três partidas, todas na Inglaterra. O roteiro começa no embate entre Newcastle, time de Bruno Guimarães, e Aston Villa, clube no qual atua Philippe Coutinho. Depois, observam Casemiro, Antony e Fred, do Manchester United, em encontro com o West Ham de Paquetá, antes de encerrarem a passagem por solo inglês em Liverpool, onde estarão de olho em Fabinho, Alisson e Roberto Firmino contra o Napoli.

LISTA

Além da divulgação do cronograma de observações, a CBF também confirmou nesta sexta-feira o envio da pré-lista da Copa do Mundo com 55 jogadores à Fifa, sem divulgar os nomes. A lista definitiva será divulgada no dia sete de novembro, com 26 atletas escolhidos para a disputa no Catar.

CONFIRA O CRONOGRAMA DE OBSERVAÇÕES DA SELEÇÃO BRASILEIRA:

Cleber Xavier e Bruno Baquete

21/10 – Juventus x Empoli

23/10 – Roma x Napoli

25/10 – Sevilla x Copenhagen

26/10 – Barcelona x Bayern de Munique

Tite e Matheus Bachi

29/10 – Newcastle x Aston Villa

30/10 – Manchester United x West Ham

01/11 – Liverpool x Napoli

02/11 – Juventus x PSG