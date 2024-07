Seleção de ginástica rítmica para Paris-2024 é convocada e 3 brasileiras vão para 2ª olimpíada

Aos poucos, os torcedores verde e amarelo vão conhecendo os representantes do País nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Na noite desta sexta-feira, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) revelou o quinteto que buscará as medalhas no conjunto. São nove nomes chamadas, com cinco titulares e quatro reservas. Três delas vão à segunda olimpíada seguida. Também foi revelada quem disputará no individual.

Sob o comando de Camila Ferezin e Bruna Rosa, a equipe titular contará com Deborah Medrado, Maria Eduarda Arakaki, conhecida como Duda Arakaki, Nicole Pírcio (todas em sua segunda olimpíada), além de Sofia Madeira e Victória Borges.

Caso alguma das ginastas fique impossibilitada de disputar a competição francesa, a partir do dia 26 de julho, em Paris, o grupo contará com peças de reposição. Mariana Pinto, Giovanna Silva, Gabriella Coradine e Bárbara Urquiza serão as suplentes.

A CBG também revelou que Bárbara Domingos, a Babi, será a titular na ginástica rítmica individual, sob o comando da técnica Márcia Naves. Maria Eduarda Alexandre, de 17 anos, será a reserva caso Babi não possa competir.

Sexta colocada no Mundial de 2023 no conjunto, a seleção brasileira terá compromisso antes de buscar a medalha olímpica. Neste sábado, a equipe viaja para Cluj-Napoca, na Romênia, onde disputará mais uma etapa da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, entre os dias 12 e 14 de julho. Bárbara Domingos também disputará a etapa no individual.

Confira as convocadas para o conjunto:

Titulares – Débora Medrado, Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira e Victória Borges

Reservas – Mariana Pinto, Giovanna Silva, Gabriella Coradine e Bárbara Urquiza

Convocação no individual:

Titular – Bárbara Domingos

Reserva – Maria Eduarda Alexandre