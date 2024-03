Esporte Seleção brasileira vai homenagear Zagallo no jogo com os ingleses em Wembley

A CBF vai aproveitar o amistoso desta sexta-feira, diante da Inglaterra, em Wembley, para prestar uma homenagem a Zagallo, que morreu no início de janeiro deste ano, aos 92 anos. A entidade que comanda o futebol nacional confeccionou um Patch especial e tambpem uma flâmula para exaltar a história do tetracampeão mundial.

Nas redes sociais da CBF, Richarlison aparece em um vídeo vestindo a camisa azul (que será usada no amistoso deste sábado e mostrando a manga da camisa com o Patch homenageando Zagallo.

Único no mundo a ter quatro Copas do Mundo no currículo, Zagallo venceu os mundiais de 1958 e 1962 como jogador. Em 1970, ele repetiu a dose à beira do campo comandando o tricampeonato no México. Nos Estados Unidos, 24 anos depois, ele deu mais uma volta olímpica, desta vez como auxiliar de Carlos Alberto Parreira.

“O Zagallo merece todas as homenagens. Reverenciar a memória dele em um jogo da seleção, a sua paixão, no estádio de Wembley lotado tem um significado ainda mais especial. Ë uma justa homenagem da CBF a essa lenda do futebol mundial”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

EM 2022, ZAGALLO FOI HOMENAGEADO COM UMA ESTÁTUA NO MUSEU DA CBF.

Inspirada na imagem do técnico na beira do campo durante a Copa do Mundo de 1998, Zagallo foi alvo de homenagem no Museu da CBF. A obra levou cerca de dois anos para ficar pronta e envolveu 26 artesãos. Com 30 quilos, a peça foi confeccionada pelo mesmo ateliê responsável pelas estátuas de Marta e Pelé.

“Neste primeiro jogo da seleção brasileira após a morte de Zagallo, não poderíamos deixar de prestar mais uma homenagem, a paixão pela amarelinha que ele fez ecoar pelo mundo, será representada por um patch comemorativo, flâmula, placa e também uma homenagem feita pelo próprio Dorival. Precisamos preservar nossa história e valorizar aqueles que fizeram do Brasil a maior seleção do mundo”, afirmou o diretor de Marketing da CBF, Lênin Franco.